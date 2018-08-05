ABD, Türkiye’yi korkutacağını sanmasın

Genel Başkan Yardımcısı Çalık, ABD’nin Türkiye’ye yönelik hukuk dışı yaptırım kararlarını kınadı. “Amerika’nın bu yaptırım kararını ülke olarak şiddetle kınıyoruz” diyen Çalık, “Her iki bakanımız da bugüne kadar FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle yoğun bir mücadele vermişlerdir. ABD’nin bakanlarımız üzerinden yapmaya çalıştığı yaptırımlar, bakanlarımıza değil tüm Türkiye’yedir” ifadelerini kullandı.

ABD’nin söz konusu kararın millete karşı alındığının altını çizen Çalık, “TBMM’de AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti’nin ortak bildirisiyle ABD’nin tavrını kınayarak hukuk devletinin gereğini yerine getirdik. ABD’nin açıklamaları Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir hukuk devleti olduğunu unuttuğunu gösteriyor” diye konuştu.

EL PENÇE DURAN BİR TÜRKİYE YOK

Çalık sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD’nin tehdit edeceği bir Türkiye artık yok! 2002 öncesi eski Türkiye yok. El pençe duran bir Türkiye yok. Türkiye artık bağımsız, güçlü ve özgür bir ülkedir. ABD, Türkiye’yi korkutacağını asla zannetmesin! Fırat Kalkanı’nda ve Afrin’de Türkiye’nin operasyonlarında ABD’nin tavrını biliyoruz. Buna rağmen Türkiye o bölgeleri teröristlerden temizlemiştir. Maalesef ABD, Menbiç olmak üzere vermiş olduğu sözleri yerine getirmekte sıkıntı yaşıyor.

FETÖ DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA ABD OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR

15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye üzerinde oynanan en büyük oyunlardan bir tanesiydi. O günkü darbe girişiminin arkasında ABD’nin olduğunu herkes biliyor. O gün FETÖ’nün darbe girişiminin arkasında olan ABD, Türkiye’yi alaşağı edemeyince birçok oyunu da arka arkaya oynamaya devam etti. Biz sınırlarımızın ucunda terör örgütlerini temizlemeye çalışırken onlar tırlar dolusu teröristlere silah yardımı yaptı. Tek bir amaç vardı, güçlü Türkiye’nin terör örgütleriyle önü kesilmek isteniyordu.

ATALARIMIZ ŞİMDİYE KADAR KİMSEYE BOYUN EĞMEDİ, BİZ DE EĞMEYİZ!

Dışilişkiler Bakanımız şu an Singapur’da ve ABD’nin Dışilişkiler Bakanı Pompeo ile görüşmeler yapacak. Müttefikimiz dediğimiz ABD’nin, NATO ortağımız dediğimiz ABD’nin müttefikliğe yakışmayan tavrının mutlaka orada sorgulanacağını düşünüyorum. Terör örgütlerine verdikleri destekle alaşağı edemedikleri Türkiye’yi şimdi ekonomik yaptırımlarla çökertmeye çalışıyorlar. Yaptırım diye nitelendirdikleri gayri hukuku girişimler, ABD’nin hukuk dışı politikaları tüm dünya tarafından da izlenmektedir. ABD bu tavrının yanlışlığını görecek ve geri çekilecek. Yapmadığı takdirde de Türkiye mütekabiliyet esasına göre de görevini yerine getirecektir. Bizim atalarımız bugüne kadar hiçbir suretle tehditlere boyun eğmediği gibi bizler de ABD’nin tehdidine boyun eğmeyeceğiz!

ATILAN O TWİT, ŞEREF YOKSUNLUĞUNA YAKIŞAN BİR TWİT

HDP’li 2 milletvekilinin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu kendilerine yakışan açıklamaları var. Onlardan bir tanesini de Ahmet Şık attı. Atılan bu twit şeref yoksunu insanlara yakışan bir twit. Türkiye Cumhuriyeti Devletini bir terör devleti olarak nitelendiren Ahmet Şık’a yakışan bir açıklama oldu. Şimdi tüm partilerin bir araya gelip bildiri imzaladığı yerde HDP’nin ABD’yi destekleyen bu açıklamaları Türkiye’yi bölmek isteyenlerin nasıl ABD’ye payandalık ettiklerinin göstergesidir.

Biz, millet olarak ABD’nin bu yaptırımlarına karşı çıkacağız ve hep birlikte gereği neyse yerine getireceğiz. Hem Cumhurbaşkanımızın, hem bakanlarımızın hem de milletimizin arkasında güçlü bir sevgi var… Vatan sevgimiz var, bayrak sevgimiz var, ezan sevgimiz var. HDP’de bunların hiçbiri olmadığı için bildiriye de imza atmamıştır.” busabahmalatya.com