ABD 6. Filosunun Doğu Akdeniz Faaliyetleri

Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sergilediği kararlı tutum sonrası tedirginliği artan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB/ABD gibi 3. tarafları yanına çekme gayretlerine devam edeceği düşünüldüğüne dikkat çekerek, "GKRY’nin, ABD 6.Filosuna ait bazı gemilerin “JUNIPER COBRA-2018” tatbikatına katılımını manipüle ettiği ve kendi menfaati istikametinde kullanmaya çalıştığı gözlenmektedir" uyarısını yaptı.

Güvenlik kaynakları, son dönemde Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından tek taraflı olarak yürütülen sondaj çalışmalarının Türkiye tarafından dikkatlice takip edildiğine dikkat çekerek, GKRY’nin milli menfaatlerimizle uyuşmayan tek yanlı ve provokatif davranışlarının Türk savaş gemileri tarafından engellendiğini vurguladı.

Son olarak sözde 3 numaralı parselde İtalyan ENI firmasına ait Saipem 12.000 sondaj gemisinin durdurulmasının Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de olası bir GKRY oldu-bittisine izin vermeyeceğini apaçık gösterdiği belirtilerek, "Öte yandan GKRY’nin sözde ruhsat sahalarında araştırma faaliyetlerine Amerikan EXXON Mobil ile Katar Petrol konsorsiyumunun da katıldığı görülmektedir. Son günlerde ulusal basın yayın kuruluşlarında bu konsorsiyuma ait “Med Surveyor” ve “Ocean Investigator” isimli 2 sondaj gemisinin “saha araştırması” kısa süre içinde 10 numaralı parsele gönderileceği haber yapılmaktadır" değerlendirmesi yapıldı.

3 ve 10 numaralı parselllerin bulundukları konum itibarı ile farklılık sergilediği vurgulanarak, "Sözde 10 numaralı parsel (3 numaralı parselden farklı olarak) Türkiye ve KKTC’nin münhasır ekonomik bölgesi dışında yer almaktadır. Yani, EXXON-MOBIL’e ait gemilerin bu parselde yapacakları faaliyetleri esnasında Türkiye tarafından engellenebileceği olası değildir.Hatta böyle bir durumda ise Türk savaş gemilerininbölgede faaliyet gösteren ABD 6’ncı filosu unsurları ile karşı karşıya gelebileceği iddiaları da pratikte mümkün değildir" denildi.

"Ayrıca son günlerde bir kısım medyada yer aldığı şekliyle ‘ABD 6.Filosu Akdeniz’e geldi’ argümanı da gerçeği yansıtmamaktadır. Zira, ABD 6’ncı filosu kurulduğu 1946 yılından beri zaten Akdeniz’de faaliyet göstermektedir" uyarısını yapan güvenlik kaynakları şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD’nin Ortadoğu politikaları çerçevesinde RF ile rekabetini artırdığı mevcut konjonktürde, stratejik ortak olarak nitelendirdiği İsrail’e olan desteği de ayrıca dikkat çekmektedir. Son olarak ABD 6.Filosuna ait bir kısım savaş gemisinin İsrail ev sahipliğinde icra edilecek“JUNIPER COBRA-2018” hava savunma tatbikatına katılmak üzere Hayfa’ya gittikleri bilinmektedir(ABD 6. Filosunun resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru ile Iwo Jima isimli savaş gemisinin bu tatbikata katılacağı belirtilmiştir. Duyuru metni aşağıdadır.)Dolayısıyla bu gemilerin Kıbrıs’ın güneyindeki EXXON-MOBIL araştırma gemilerini korumak gibi bir görevlerinin olmadığı aşikârdır.

GKRY Doğu Akdeniz hidrokarbon kaynaklarının paylaşımında kendi gücüne dayanmadan stratejiler üretmeye çalışmaktadır. Bu ülke Doğu Akdeniz’de tek taraflı icra etme telaşında olduğu sondaj ve araştırma faaliyetlerinde yalnız kalmamak için Türkiye ile itilaflı meseleleri küresel düzleme taşımaya çalışmaktadır. GKRY bu konuda ayrıca manipulatif haberler yaptırmaktadır. Son dönemde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sergilediği kararlı tutum sonrası tedirginliği artan GKRY’nin AB/ABD gibi 3. tarafları yanına çekme gayretlerine devam edeceği düşünülmektedir. Fırsatçı politikalarına devam eden GKRY’nin, ABD 6.Filosuna ait bazı gemilerin “JUNIPER COBRA-2018” tatbikatına katılımını manipüle ettiği ve kendi menfaati istikametinde kullanmaya çalıştığı gözlenmektedir."