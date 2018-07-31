98/3 celp dönemlilere davullu zurnalı uğurlama

Malatya’da 98/3 celp dönemli gençler askere uğurlanıyor. Bir gelenek haline gelen davullu zurnalı askere uğurlamayla, gençler askere güle oynaya gidiyor. Özellikle mahalle aralarında büyük bir organizeyle sanki bir düğün günü andıran askerler uğurlamaları, gelecekte de başta Malatya ve Türkiye olmak üzere bu geleneğin bozulmadan devam edeceğini gösteriyor. Yeşiltepe Seyran Mahallesi’nde davul ve zurnayla askere uğurlanan 20 yaşındaki Abdülmecit Kömürcü de, askere gidecek olmanın heyecanı içinde. Acemi birliğini Kütahya’da Havacı olarak yapacak olan Kömürcü, vatani görevini en güzel şekilde yapacağını dile getirdi.

HEYECANLIYIM

Kömürcü, “20 yaşında askerliğime gidiyorum. Acemiliğimi Kütahya’da yapacağım. Heyecanlıyım. Askerliğimi tamamladıktan sonra gelecek için planlarımı yapacağım” diye konuştu.

Öte yandan vatandaşlar da bu heyecanın oldukça hoş olduğunu belirtiyorlar. Vatandaşlardan Hüseyin Yılmaz, “Çocuklarımız askere gidiyor, hepimiz çok gururluyuz” dedi.