96 yıl önce bugün…

Tüfenkci, mesajının devamında, “Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapılarını açan ecdadımız, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile de Anadolu’nun sonsuza dek Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya göstermiştir. İstiklal harbimiz bu muharebede verilen mücadele ile taçlanmış, düşman ordusu çok kısa bir sürede vatan topraklarından yok edilmiştir. Şanlı zaferlerle dolu tarihimizden ders almayarak istiklalimiz ve istikbalimiz üzerinde türlü oyunlarını sürdürmeye devam eden şer odakları, aynı hezimeti yaşamaya mahkûmdurlar. 96 yıl önce olduğu gibi vatanımız üzerinde oynanan kirli oyunlara karşı milletimizin göstermiş olduğu mücadele ve irade bizi geleceğe taşıyacak en büyük güvencemizdir. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan vatanımızı canımız pahasına korumaya ve büyütmeye devam edecek, Gazi Mustafa Kemal’in işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. 2023 hedeflerimizi gerçekleştirme kararlılığımızın önünde hiçbir yapı, örgüt, güç duramayacaktır. Bilinmelidir ki önümüze konulan her engel, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekte, bizleri ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ idealine daha da yaklaştırmaktadır. Bu duygularla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu emsalsiz zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, inançla zafere yürüyen tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle ve rahmetle yâd ediyorum” ifadelerine yer verdi. (Bülten) busabahmalatya.com