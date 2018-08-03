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9 kişiye bir otomobil düşüyor

Türkiye’de ortalama 7 kişiye bir otomobil düşüyor. Malatya’da ise 9 kişiye bir otomobil düşüyor ve kent otomobil fakiri olarak anılıyor.

9 kişiye bir otomobil düşüyor

Türkiye’de ortalama 7 kişiye bir otomobil düşüyor. Malatya’da ise 9 kişiye bir otomobil düşüyor ve kent otomobil fakiri olarak anılıyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 12:25
9 kişiye bir otomobil düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan Motorlu Kara Taşıtları 2017 ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2017 verilerine göre Türkiye’de ortalama 7 kişiye bir otomobil düşüyor. Otomobil zengini illerin başını ise başkent Ankara çekiyor. Ankara’da ortalama 4 kişiye bir otomobil düşerken, Ankara’yı 5 kişiye bir otomobil ile Antalya, Bolu, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Kütahya ve Muğla takip etti.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU OTOMOBİL FAKİRİ

Doğu ve Güneydoğu illeri ise otomobil fakiri çıktı. Hakkari’de ortalama 131 kişiye, Şırnak’ta 123 kişiye, Ağrı’da 53 kişiye bir otomobil düşüyor. Otomobil başına düşen kişi sayısına göre iller şöyle:

"Ankara 4, Antalya 5, Bolu 5, Burdur 5, Denizli 5, Eskişehir 5, Isparta 5, İstanbul 5, Kütahya 5, Muğla 5, Amasya 6, Aydın 6, Balıkesir 6, Bursa 6, Çanakkale 6, Edirne 6, İzmir 6, Karabük 6, Kastamonu 6, Kayseri 6, Kırıkkale 6, Kırklareli 6, Kırşehir 6, Konya 6, Nevşehir 6, Uşak 6, Zonguldak 6, Adana 7, Aksaray 7, Bartın 7, Bilecik 7, Çorum 7, Düzce 7, Karaman 7, Manisa 7, Mersin 7, Osmaniye 7, Sakarya 7, Sinop 7, Tekirdağ 7, Yalova 7, Afyonkarahisar 8, Çankırı 8, Hatay 8, Kocaeli 8, Niğde 8, Samsun 8, Sivas 8, Tokat 8, Trabzon 8, Elazığ 9, Erzincan 9, Gaziantep 9, Kahramanmaraş 9, Malatya 9, Yozgat 9, Rize 10, Artvin 11, Giresun 11, Ordu 11, Adıyaman 13, Bayburt 13, Erzurum 13, Kilis 13, Gümüşhane 16, Şanlıurfa 21, Kars 24, Ardahan 25, Tunceli 25, Iğdır 30, Diyarbakır 33, Mardin 35, Bingöl 37, Batman 39, Van 40, Bitlis 44, Muş 44, Siirt 45, Ağrı 53, Şırnak 123, Hakkari 131." 

İHA

Son Güncelleme: 03.08.2018 12:55
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TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUOtomobilMalatyaTÜRKİYE
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