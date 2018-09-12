870 MİLYON İNSAN AÇLIK ÇEKİYOR

Derlenen bilgilere göre, dünyada yıllık olarak 1,6 milyar ton gıda israfı yapıldığı ortaya çıktı. Bu rakamın parasal anlamda 1,2 trilyon dolara karşılık geldiği saptandı. Böylelikle, dünyada üretilen gıdanın üçte birinin israf edildiği görülürken, aynı zamanda 870 milyon insanın açlık çekmesi dikkat çekti.

GIDA İSRAFI HABERLERİ

Konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisindeki haber çıkışları incelendiğinde, israf başlığı altında 9 bin 583 haberin yansıma bulduğu tespit edilirken bu haberlerin bin 847’sini gıda israfı haberleri oluşturdu. Verilerde gıda israfının her geçen gün artacağı yönündeki öngörüler dikkat çekti. 2030 yılında gıda israfının yıllık olarak 2,1 milyar tona çıkacağı ve bu israfın parasal olarak 1,5 trilyon dolara tekabül edeceği kaydedildi. 2000 yılında israf edilen gıda değerinin 0,9 trilyon dolar olduğu görülürken, bu rakamın 2015 yılında 1,2 trilyon dolara çıktığı belirlendi. Raporda, gıda israfına yönelik alınabilecek yöntemlere de değinilirken, bu konuda en önemli faktörün tedarik zinciri olduğu saptandı. Tedarik zincirinde yapılacak olan iyileştirmeler sayesinde 150 milyar dolar tasarruf sağlanabildiği öngörülürken, hem alt yapıdaki değişikliklerin hem de verimlilik artışıyla 270 milyar dolarlık kaynağın kurtarılabileceği söylendi. busabahmalatya.com