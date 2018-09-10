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84 kişi Fethullah’ı sildirdi

Malatya’da 2017 yılında Asliye Hukuk Mahkemelerine 84 kişi “Fethullah” adını taşıyan çok sayıda kişi FETÖ/PDY terör örgütü elebaşısı Fethullah Gülen ile aynı adı taşımak istemediklerini belirterek dava açtı ve yeni isim aldı.

84 kişi Fethullah’ı sildirdi

Malatya’da 2017 yılında Asliye Hukuk Mahkemelerine 84 kişi “Fethullah” adını taşıyan çok sayıda kişi FETÖ/PDY terör örgütü elebaşısı Fethullah Gülen ile aynı adı taşımak istemediklerini belirterek dava açtı ve yeni isim aldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 09:15
84 kişi Fethullah’ı sildirdi

Malatya Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne 2017 yılında 84 kişi ismini değiştirmek için müracaatta bulundu. Malatya’da ‘İşlemden kaldırılmasına karar verilen’ dosya sayısını 84 olduğu kaydedildi.

15 Temmuz’da darbe girişiminin ardından FETÖ/PYD terör örgütü lideri Fethullah Gülen ile aynı ismi taşıyan vatandaşlar, mahkemeye başvurarak, “Ülkeye ihanet eden bir kişi ile aynı ismi taşımak istemiyorum. Bu kişi ile aynı ismi taşımaktan dolayı çevremden tepki topluyorum” diyerek nüfus kayıtlarındaki “Fethullah”, “Feytullah” ve “Fetullah”   ismini sildirip yeni isim aldı.

FETHULLAH GİTTİ, SERDAR GELDİ

Malatya Asliye Hukuk Mahkemelerine “Fethullah”, “Feytullah” ve “Fetullah”  olan isimlerinin değiştirilmesi için dava açan ve isimlerini değiştirenler şu şekilde;

2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Fethullah Tarık Ö.’nün (18),  “Fethullah” olan isminin nüfus kaydından silinmesine ve adının “Tarık” olarak düzeltilmesine karar verildi. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Fethullah A.’nın  (26), “Fethullah” olan isminin nüfus kaydından silinmesine ve adının “Selim” olarak düzeltilmesine karar verildi.4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Fethullah A.’nın (19), “FethuIIah” olan isminin nüfus kaydından silinmesine ve adının “Fetih Ertuğrul” olarak düzeltilmesine karar verildi.

“AYNI İSMİ TAŞIMAKTAN UTANIYORUM”

“Fethullah”, “Feytullah” ve “Fetullah”  olan isimlerinin nüfus kayıtlarından silinerek yeni isim almak için dava açanlar savunması ise şu şekilde; “ Bir hain ile aynı ismi taşımaktan ızdırap duyuyorum. Bu milletin kendi silahı, uçağı ve tankı ile ateş açtıran bir kişi ile aynı isimle anılmaktan kurtulmak istiyorum.” şeklinde beyanda bulundular

TAHİR ÖZÇELİK

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