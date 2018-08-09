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8. Malatya Uluslararası Film Festivali’ne doğru

Bu yıl düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında ‘Festivale Doğru’ başlığıyla ‘Türk Sinema ve Televizyonunda Aile” başlıklı sempozyum düzenlenecek.

8. Malatya Uluslararası Film Festivali’ne doğru

Bu yıl düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında ‘Festivale Doğru’ başlığıyla ‘Türk Sinema ve Televizyonunda Aile” başlıklı sempozyum düzenlenecek.

09 Ağustos 2018 Perşembe 14:17
8. Malatya Uluslararası Film Festivali’ne doğru

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali 9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek. Film Festivali kapsamında ‘Festivale Doğru’ başlığıyla 12 ve13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek “Türk Sinema ve Televizyonunda Aile” başlıklı sempozyumda, Türk sinemasının evrensel bir kurum olan aile ve içinde bulunduğu toplumu ayakta tutan değerlerinin sinemaya olan yansımalarını akademisyen ve sinema yazarlarının yanı sıra sektörden sevilen oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcıların katılacağı önemli isimlerle masaya yatırılacak. Malatya’da düzenlenecek sempozyum, toplumsal alanda ailenin yapısal ve algısal tasarımlarını, yıllar süren sinema içindeki farklılaşmalarını ve kurduğu ilişkileri ele alacak. Sempozyumda yıllar içinde aile kurumunun değişimi ve bu değişimin Türk sinema ve televizyonuna yansımalarının konuşulacağını dile getiren Festival Direktörü Suat Köçer, Türkiye’deki göç hareketleri, sanayileşme, kentleşme, kitle iletişim araçları, nüfus hareketleri gibi birçok etkenin aile kurumu üzerinde derin izler bıraktığına dikkat çekerek sempozyumda bu konunun sinema ve TV ekseninde, etraflı biçimde tartışılacağını söyledi.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaUluslararası Film Festivali
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