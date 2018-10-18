8 mahalleye 8 bin 520 metrelik içmesuyu hattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün daha yaşanılabilir bir kent vizyonuyla Malatya merkez ve ilçelerindeki altyapı çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor. MASKİ, içmesuyu altyapı çalışmaları kapsamında Yaka, Tecde, Şahnahan, Melekbaba, Ağılyazı, Yakınca, Karakaş Çiftliği ve Hacı Abdi mahallelerinde toplam 8 bin 520 metrelik içmesuyu hattı yaptı.

Daha sağlıklı, temiz ve uzun ömürlü bir altyapı için çalıştıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Altyapıya dair her sorunu çözüme kavuşturmak ve hemşerilerimizin refahını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. İhtiyaç olan mahallelere öncelik vererek şehrin tamamında çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. İçmesuyu altyapı çalışmaları kapsamında 8 mahallede toplam 8 bin 520 metrelik içmesuyu hattı yaptık. Söz konusu mahalleler olan Yaka, Tecde, Şahnahan, Melekbaba, Ağılyazı, Yakınca, Karakaş Çiftliği ve Hacı Abdi’de çalışmalarımızı tamamladık. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak daha yaşanılabilir bir kent vizyonuyla Malatya merkez ve ilçelerindeki altyapı çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürüyor. Hedefimiz şehrin kanalizasyon ve içmesuyu şebekesini yenileyerek gelecek nesillerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak” diye konuştu.