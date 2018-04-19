8 İle 20 Milyon Fidan

Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Van, Hakkari illerinde 2017 yılında dikilen fidan ve 2018 yılında dikilecek fidan sayısı hakkında bilgi verdi. Başta Malatya olmak üzere 8 ilde çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Polat, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Van, Hakkari olmak üzere çok geniş bir alanda çalıştıklarını söyledi.

5 MİLYONA YAKIN FİDAN DİKİYORUZ

Polat, “Geçen sene 200 bin dekar alan da ağaçlandırma, erozyon ve rehabilitasyon çalışması yaptık. Bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 15-16 milyon fidan diktik. Bunların büyük bir kısmını sonbaharda tamamladık. Ancak geçen sene havaların kurak geçmesinden dolayı dikilen fidanlarda yüzde 40 civarında kuruma meydana geldi. Bu kurumaların olduğu yerde 5 milyona yakın tekrar fidan dikiyoruz” diye konuştu.

TOHUM EKİMİ, DİKİMİ…

2018 programı kapsamında bölgede 20 bin hektar alanda ağaçlandırma, erozyon ve mera çalışmaları yapacaklarını dile getiren Polat, “Bu çalışmalar kapsamında da tohum ekimleri, tohum dikimleri, fidan dikimleriyle birlikte 20 milyon fidan dikimi yapılacak. Şu anda arazi hazırlıklarına başladık. İhaleleri ve yer teslimleri yaptık. Arkadaşlar çalışmaya başladı. İnşallah son baharda da dikimleri tamamlayarak 2018 programımızı da kazasız planlanan bir şekilde gerçekleştireceğiz. Geçen sene havaların biraz kurak geçmesi, dikim mevsimini de kısıtlaması, yağmurun geç yağması nedeni ile işlere geç başladık. Yarım bıraktığımız fidanları da şu anda hızlı bir şekilde dikiyoruz” söylemlerini kullandı.

“10 MİLYON FİDAN YETİŞTİRDİK”

2017 yılında Elazığ’da yaklaşık 6 milyon fidan diktikleri hatırlatan Polat, “2018 yılında 7,5 milyon fidan dikeceğiz. 65 bin dekar alanda ağaçlandırma, erozyon ve mera ıslahı yaptık. Bu alanlarda ağaçlandırma çalışmaları, fidan dikme ve erozyonla ilgili tesisleri yaptık. Bu çalışmalarla topraklarımızın akması, üst toprağın üzerindeki canlıların yok olmasını engelleme çalışması yaptık. 2017 yılında toplamda 65 bin dekar alanda çalışmalarımızı tamamladık. Dikim sahalarımıza gerekli fidanı ekmek adına ilimizdeki fidanlıklarımızda yaklaşık 10 milyon fidan yetiştirdik” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com