722 Kişi Hayatını Kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığından edinilen bilgilere göre, mart ayında ise ülke genelinde 33 bin 218 trafik kazasında 260 kişinin hayatını kaybettiği 21 bin 620 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

KAZALARDA SÜRÜCÜ HATALARI ÖNE ÇIKTI

İlk üç ayda meydana gelen 38 bin 674 trafik kazasında sürücü hataları öne çıkarken 3 bin 926 kazaya ise yaya kusurlarının neden olduğu belirlendi. Aynı süreçte 242 kazanın yol kusurlarından kaynaklandığı görülürken 180 kazaya ise araçlardaki yolcuların sebep olduğu anlaşıldı. Bu kazalardan bin 45'i kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, bin 210 sürücü de taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girdiği için kaza meydana geldi. Yılın ilk çeyreğindeki 707 kazaya alkol alıp direksiyon başına geçen sürücülerin sebep olduğu anlaşılırken hatalı şerit değiştiren 557 sürücünün de kazalara sebep olduğu saptandı.

İncelenen verilere göre, Ocak, Şubat ve Mart aylarında Ankara ve İstanbul’da 37, İzmir’de 22 ve Bursa’da ise 21 kişinin trafik kazalarında hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Aynı dönemde Artvin, Erzincan, Kilis ve Ardahan'da ise ölümlü trafik kazası yaşanmadığı tespit edildi.busabahmalatya.com