7 mahallede kanalizasyon hattı yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 7 mahallede 3 bin 950 metrelik kanalizasyon hattı çalışması yaptı. MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Orduzu Leylekpınarı, Karabağlar Milli Sokak, Hatunsuyu Güneşli Sokak, Orduzu, Hanımınçiftliği, Ayazlar ve Mazıcıoğlu’nda kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladık. Buralarda toplamda 3 bin 950 metrelik kanalizasyon hattı inşa ettik” dedi.

DAHA TEMİZ VE DAHA SAĞLIKLI ÇEVRE…

Konuyla ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Altyapıya dair her sorunu çözüme kavuşturmak ve hemşerilerimizin refahını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. İhtiyaç olan mahallelere öncelik vererek şehrin tamamında çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Muhtelif mahallelerde kanalizasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Orduzu Leylekpınarı, Karabağlar Milli Sokak, Hatunsuyu Güneşli Sokak, Orduzu, Hanımınçiftliği, Ayazlar ve Mazıcıoğlu’nda kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladık. Buralarda toplamda 3. 950 metrelik kanalizasyon hattı inşa ettik. İnşallah muhtelif mahalleler kanalizasyon hattı çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecek. Hedefimiz kanalizasyon şebekesini yenileyerek gelecek nesillerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com