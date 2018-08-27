Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90965
ALTIN
238.840
DOLAR
6.1627
STERLİN
7.8794
EURO
7.1592

7 mahallede kanalizasyon hattı yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, 7 mahallede 3 bin 950 metrelik kanalizasyon hattı çalışması yaptı.

7 mahallede kanalizasyon hattı yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, 7 mahallede 3 bin 950 metrelik kanalizasyon hattı çalışması yaptı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:48
7 mahallede kanalizasyon hattı yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 7 mahallede 3 bin 950 metrelik kanalizasyon hattı çalışması yaptı. MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Orduzu Leylekpınarı, Karabağlar Milli Sokak, Hatunsuyu Güneşli Sokak, Orduzu, Hanımınçiftliği, Ayazlar ve Mazıcıoğlu’nda kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladık. Buralarda toplamda 3 bin 950 metrelik kanalizasyon hattı inşa ettik” dedi.

DAHA TEMİZ VE DAHA SAĞLIKLI ÇEVRE…

Konuyla ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Altyapıya dair her sorunu çözüme kavuşturmak ve hemşerilerimizin refahını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. İhtiyaç olan mahallelere öncelik vererek şehrin tamamında çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Muhtelif mahallelerde kanalizasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Orduzu Leylekpınarı, Karabağlar Milli Sokak, Hatunsuyu Güneşli Sokak, Orduzu, Hanımınçiftliği, Ayazlar ve Mazıcıoğlu’nda kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladık. Buralarda toplamda 3. 950 metrelik kanalizasyon hattı inşa ettik. İnşallah muhtelif mahalleler kanalizasyon hattı çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecek. Hedefimiz kanalizasyon şebekesini yenileyerek gelecek nesillerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MahalleKanalizasyon HattıYenilendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamp bitti sıra seminerde
Kamp bitti sıra seminerde
KAYISIYA ÖNLEM ALIN!
KAYISIYA ÖNLEM ALIN!
TOKİ’den indirim kampanyası
TOKİ’den indirim kampanyası
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim