7 ayda 407 sanık hakkında hapis cezası

Malatya’da yürütülen FETÖ/PDY’e yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1. ve 2. Ağır Ceza mahkemelerince 2018’in 7’nci ayına kadar yapılan yargılamalarda, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 1 sanık hakkında 13 yıl, 1 sanık hakkında 11 yıl 6 ay, 1 sanık hakkında 11 yıl 3 ay, 22 sanık hakkında 10’ar yıl, 30 sanık hakkında 8’er yıl 9’ar ay, 58 sanık hakkında da 7’şer yıl 6’şar ay, 132 sanık hakkında 6’şar yıl 3’er ay, etkin pişmanlıktan yararlanan 7 sanık hakkında ise 4 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

308 KİŞİ BERAAT ETTİ

Mahkemelerce toplam 129 sanık hakkında ise “Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etmek” suçundan 2 yıl 1 ay ile 3 yıl 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. Öte yandan toplam 308 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verilirken beraatlar arasında Mor Beyin mağdurlarının da olduğu öğrenildi. busabahmalatya.com