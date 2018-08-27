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7 ayda 407 sanık hakkında hapis cezası

Malatya’da yürütülen FETÖ/PDY davalarında 7 ay içerisinde 407 sanık hakkında 13 yıl, 11 yıl, 1 yıl, 6 ay gibi bazı hapis cezaları verildi.

7 ayda 407 sanık hakkında hapis cezası

Malatya’da yürütülen FETÖ/PDY davalarında 7 ay içerisinde 407 sanık hakkında 13 yıl, 11 yıl, 1 yıl, 6 ay gibi bazı hapis cezaları verildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:24
7 ayda 407 sanık hakkında hapis cezası

Malatya’da yürütülen FETÖ/PDY’e yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1. ve 2. Ağır Ceza mahkemelerince 2018’in 7’nci ayına kadar yapılan yargılamalarda, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 1 sanık hakkında 13 yıl, 1 sanık hakkında 11 yıl 6 ay, 1 sanık hakkında 11 yıl 3 ay, 22 sanık hakkında 10’ar yıl, 30 sanık hakkında 8’er yıl 9’ar ay, 58 sanık hakkında da 7’şer yıl 6’şar ay, 132 sanık hakkında 6’şar yıl 3’er ay, etkin pişmanlıktan yararlanan 7 sanık hakkında ise 4 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

308 KİŞİ BERAAT ETTİ

Mahkemelerce toplam 129 sanık hakkında ise “Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etmek” suçundan 2 yıl 1 ay ile 3 yıl 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. Öte yandan toplam 308 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verilirken beraatlar arasında Mor Beyin mağdurlarının da olduğu öğrenildi. busabahmalatya.com

TAHİR ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:
SANIKHAPİS CEZASI
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