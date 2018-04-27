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69 Bin Lira Ceza

Son zamanlarda “emniyet kemeri susturucusu” ismiyle internet üzerinden satışı yapılan ürünler için çok sayıda şikayette bulunulması üzerine, ürünü pazarlayan şirkete 69 bin liralık ceza çıktı. Trafik kazalarında ölümlerin önlenmesi adına önemli bir araç olan emniyet kemerinin önemi ise yapılan açıklama ile bir kez daha vurgulandı.

69 Bin Lira Ceza

Son zamanlarda “emniyet kemeri susturucusu” ismiyle internet üzerinden satışı yapılan ürünler için çok sayıda şikayette bulunulması üzerine, ürünü pazarlayan şirkete 69 bin liralık ceza çıktı. Trafik kazalarında ölümlerin önlenmesi adına önemli bir araç olan emniyet kemerinin önemi ise yapılan açıklama ile bir kez daha vurgulandı.

27 Nisan 2018 Cuma 08:00
69 Bin Lira Ceza

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunun, tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının ticari reklamlar vasıtasıyla zedelenmesini engellemek için gerekli tedbirleri almakla sorumlu olduğunu ve bu kapsamda Kurulun gerekli incelemeleri yaparak mevzuata aykırı bulunan reklamlar ile ilgili idari yaptırımlar uyguladığını belirtti.

Bu kapsamda tüketicilerin Reklam Kurulu’na “emniyet kemeri susturucusu” ismiyle internet üzerinden satışı yapılan ürünlerin reklamları ile ilgili çok sayıda başvuru yaptığını belirten Tüfenkci, söz konusu dosyanın Reklam Kurulunun 17 Nisan 2018 tarihinde yapılan toplantısında görüşüldüğünü ve bu reklamların mevzuata aykırı bulunarak idari para cezası verilmek suretiyle karara bağlandığını ifade etti.

ORANLAR

Reklam Kurulu’nun, dosya hakkında karar verirken, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistikleri de dikkate aldığını belirten Bakan Tüfenkci, emniyet kemerinin, otomobilde seyahat edenlerin ağır yaralanma risklerini yüzde 45 kamyonetlerde yüzde 60 oranında azalttığını, ölümlü kazalarda emniyet kemeri kullananların yüzde 24,8’inin hiç zarar görmeden kazayı atlattığını, emniyet kemeri kullanmayanlarda ise bu oranın yüzde 6.3 olduğunu, ileri düzey araştırmalarda arka koltukta emniyet kemeri kullanımının, arka koltukta meydana gelen ölüm ve yaralanmaların 2/3'nün ve ön koltukta ölümlerin ise yüzde 6'sını önlediğini, emniyet kemeri kullanımının zorunlu olduğu ülkelerdeki ölüm ve yaralanma oranlarının, kullanımın zorunlu olmadığı ülkelere göre yüzde 40 daha az olduğunun görüldüğünü, bu istatistiklerin de emniyet kemeri kullanımının tüketicilerin can güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu beyan etti.

REKLAM KURULU’NUN İLGİLİ DOSYA HAKKINDA KARARI:

Reklam Kurulu, emniyet kemeri susturucusu ismiyle tüketicilere internet üzerinden ürün pazarlayan şirket hakkında anılan reklamların;2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibat kullanma zorunluluğu’ başlıklı 78’inci maddesinin birinci fıkrası ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ‘Sürücülerin ve Yolcuların Koruyucu Tertibat Kullanma Mecburiyeti’ başlıklı 150’nci maddesi hükümleri ile yapılan düzenlemelere göre, belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmalarının zorunlu olduğu; buna göre, emniyet kemeri uyarı sesini engelleyen susturucu aparatları kullanmak suretiyle uyarı sistemini devre dışı bırakan kişilerin aynı zamanda emniyet kemeri kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümleri ihlal ettikleri; bu nedenle, emniyet kemeri uyarı sesini engelleyen susturucu aparatlara ilişkin yapılan tanıtımların; emniyet kemerinin kullanılmamasını teşvik ederek yasadışı veya kınanacak davranışlara yol açan, göz yuman, bu davranışları özendiren veya destekleyen unsurlar içerdiği kanaatine varılmış ve dolayısıyla söz konusu reklamların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna aykırı olduğu, bu nedenle ilgili firma hakkında anılan reklamları durdurma ve 69 bin 86 TL idari para cezası uygulanması kararına vardı. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 26.04.2018 17:57
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Kemeri SusturucusuBülent Tüfenkci
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