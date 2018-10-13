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635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ve irtibatı bulunduğu değerlendirilen 635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ve irtibatı bulunduğu değerlendirilen 635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:49
635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 559 güvenlik korucusu ile kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde suçları gibi çeşitli suçlara karıştığı değerlendirilen 76 güvenlik korucusunun görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkansız sonuçlar dikkate alındığında, yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedeniyle haklarında nihai karar verilene kadar tedbir niteliğinde 442 sayılı Köy Kanunu'nun 74 ve devamı maddeleri ile 2008/13105 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Yönetmeliğe istinaden İçişleri Bakanının onayı ile toplam 635 güvenlik korucusu görevlerinden uzaklaştırılmıştır" denildi. 

İHA

Son Güncelleme: 14.10.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
Güvenlik Korucusuİçişleri Bakanlığı
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