63 ÇOCUK KURTARILDI

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Emniyet, Çocuk Şube Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesi ile sokakta dilendiği veya dilencilik yaptırıldığı tespit edilen 63 çocuk sokaktan alındı. Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta dilencilik yapan çocuk ve aileleri ile yapılan görüşmeler ve mesleki çalışmalar sonrası çocuklar sokaktan uzaklaştırıldı.

REHBERLİK EĞİTİMİ

Konu ile ilgili Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden edinen bilgilerde, “5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ÇKK’na istinaden danışmanlık, eğitim ve sağlık talep edilmektedir. Ekonomik yoksunluk içerisinde yaşadığı tespit edilen aileler için sosyal ve ekonomik destek hizmeti verilmektedir. Ailelere; çocuk yetiştirme ve çocukta oluşan veya oluşabilecek davranış problemleri, çocuk hakları sözleşmesi ve Türk Medeni Kanunu (TMK) hakkında rehberlik ve yönlendirme yapılmaktadır” denildi. busabahmalatya.com