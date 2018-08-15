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6 hayvan telef oldu

Malatya’da ahır yangını kabusu yaşandı. Yangında 6 hayvan telef oldu. İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Hanifi Acar, vatandaşları samanlık alanlarına yakın bölgelerde sigara içmemeleri konusunda da uyardı.

6 hayvan telef oldu

Malatya’da ahır yangını kabusu yaşandı. Yangında 6 hayvan telef oldu. İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Hanifi Acar, vatandaşları samanlık alanlarına yakın bölgelerde sigara içmemeleri konusunda da uyardı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:27
6 hayvan telef oldu

Yangın, Tepeköy Baraj Evleri karşısındaki bir evin yanındaki samanlık ve ahır kısmında yaşandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde çıkan yangın ev sakinleri tarafından geç fark edilince kısa sürede büyüyerek bütün ahırı ve samanlığı sardı.

Daha sonra yangının fark edilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer taraflara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonrası ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Hanifi Acar, kurban bakmaya giden vatandaşlara yangın konusunda daha hassas davranmaları ve samanlık alanlarına yakın bölgelerde sigara içmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. busabahmalatya.com

İHA

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HayvanTelefAhır YangınıMalatya
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