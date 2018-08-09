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6 bin hastaya hizmet verildi

Yeni açılmasına rağmen Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde günlük 6 bin hastaya hizmet verdiklerini belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, çevre illerden de yoğun bir hasta geldiğini söyledi. Polat, Malatya’dan da hastaların yoğun olarak hastaneye gittiklerini ifade etti.

6 bin hastaya hizmet verildi

Yeni açılmasına rağmen Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde günlük 6 bin hastaya hizmet verdiklerini belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, çevre illerden de yoğun bir hasta geldiğini söyledi. Polat, Malatya’dan da hastaların yoğun olarak hastaneye gittiklerini ifade etti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:35
6 bin hastaya hizmet verildi

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sağlıkta Dönüşüm’ün ikinci fazını oluşturan şehir hastanelerinin 6’ncısı Elazığ’da kapılarını 1 Ağustos itibariyle halka açtı. 4 bin personelin hizmet verdiği ve içerisinde 37 ameliyathane, 160 yoğun bakım, 28 tane diyaliz ünitesi, psikiyatri, kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yer aldığı bin 38 yataklı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 355 bin metrekarelik kapalı alanda bir haftadır hizmet veriyor.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat ve hastane yetkilileriyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda hastane hakkında bilgi veren Polat, yeni açılmasına rağmen şehir hastanesinin günlük 6 bin kişiye hizmet verdiğini söyledi.

ARASINDA SINIF FARKI VAR

Yeni hastane ile tesis ve hizmetler açısından sınıf atladıklarını aktaran Polat, “Eski sağlık tesislerimizle ve eski sağlık hizmetleriyle bu yeni hastanemiz arasında sınıf farkı var. Çünkü daha önceleri bizim basit tedaviler ve ameliyatlar bile Elazığ’da yapılmazken şuanda çok özellikli ameliyatlar, tedaviler Elazığ’da yapılmaktadır. Çevre iller Bingöl, Muş, Tunceli, Diyarbakır ve Malatya'dan yoğun bir hasta geliyor. Bizim amacımız yurt dışına açılmak ve yurt dışından hasta çağırmaktır. Bu konuda hiçbir konuda aşağılık kompleksimiz yok. Özellikle biz sağlık hizmeti sunumunda Türkiye dünyada ilk 10’dadır. Birçok gelişmiş ülkeler Türkiye’yi sağlık sunumunda örnek almaktadır“ diye konuştu.

Şuan 6 bine yakın hasta kabul ettiklerini dile getiren Polat, “Yeni açılmış olmasına rağmen burada herhangi bir sağlık hizmeti sunumunda bir eksikliğimiz yoktur. Yoğun bakımlarımızla, acilimizle, ameliyathanelerimizle ve servislerimizle halkımızın hizmetindeyiz. Artık Elazığ’da üst seviyede kaliteli bir sağlık sunmaya hazırız" diye bilgi verdi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Fethi SekinElazığ
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