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5 MİLYON TL’LİK ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi’nde 5,7 milyon TL içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladı.

5 MİLYON TL’LİK ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi’nde 5,7 milyon TL içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladı.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:43
5 MİLYON TL’LİK ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi’nde 5,7 milyon TL değerindeki 47 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladı.

400 ADET PARSEL BACASI VE 1ADET FOSSEPTİK

Malatya’nın en önemli kurumlarından biri olan ve şehrin altyapısına hizmet eden MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Akçadağ İlçemizin. Bahri Mahallesi’nde maliyeti 5.7 milyon TL olan 20 kilometrelik içme suyu ve 27 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Bunun yanı sıra 400 adet abone bağlantısı 1 adet su deposu, 2 adet debimetre vana odası çalışmasının yanı sıra 669 adet muayene bacası,  400 adet parsel bacası ve 1adet fosseptik çalışmaları gerçekleştirdik. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Bahri’nin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı tamamen yenilendi. Bahri halkına daha sağlıklı içme suyu ulaştırıyoruz. Yenilenen kanalizasyon altyapısıyla da daha temiz çevrede yaşamalarını sağlıyoruz. Malatya genelinde ve Bahri’de çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimize yakışır 100 yıllık modern ve sağlam altyapı inşa etmek için 7 gün 24 saat çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu. (Bülten) busabahmalatya.com

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Milyon TlçalışmaMASKİAkçadağBahri Mahallesi
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