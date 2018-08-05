5 MAHALLEYE BİN 850 METRELİK KANALİZASYON HATTI

Malatya’nın en önemli kurumlarından biri olan ve şehre 100 yıl dayanıklı altyapı inşa etmek için çalışan Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 5 mahallede kanalizasyon imalatı gerçekleştirdi.

“ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ”

Daha sağlıklı ve temiz bir çevre için çalıştıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Altyapıya dair her sorunu çözüme kavuşturmak ve hemşerilerimizin refahını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. İhtiyaç olan mahallelere öncelik vererek şehrin tamamında çalışmalar yapmaya gayet gösteriyoruz. 5 mahallemizde kanalizasyon hattı yaptık. Arguvan Akören’de, Hekimhan Yayladamı’nda, Doğanşehir Sürgü ve Gövdeli’de, Yazıhan Çavuş’ta toplam bin 850 metrelik kanalizasyon hattı yapıldı. Hedefimiz kanalizasyon şebekesini yenileyerek gelecek nesillerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” sözlerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com