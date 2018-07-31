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48 KİLOMETRELİK ENERJİ NAKİL HATTI YAPILDI

MASKİ, yapılan bazı sondaj ve tesislerin coğrafi ve jeolojik sebeplerle enerji nakil hatlarına uzak olması sorununu, yaptığı 48 kilometrelik Enerji Nakil Hattı yatırımıyla ortadan kaldırdı.

48 KİLOMETRELİK ENERJİ NAKİL HATTI YAPILDI

MASKİ, yapılan bazı sondaj ve tesislerin coğrafi ve jeolojik sebeplerle enerji nakil hatlarına uzak olması sorununu, yaptığı 48 kilometrelik Enerji Nakil Hattı yatırımıyla ortadan kaldırdı.

31 Temmuz 2018 Salı 11:17
48 KİLOMETRELİK ENERJİ NAKİL HATTI YAPILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) kuyu ve tesislere enerji ulaştırmak için 48 kilometrelik Enerji Nakil Hattı yaptı.

HİZMET KESİNLİKLE KESİNTİSİZ OLMAK ZORUNDA

Çalışmalarla ilgili kısa bir açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, "MASKİ olarak dünya standartlarında, kaliteli, sürdürülebilir ve sorunsuz bir altyapı hedefimiz var. Özellikle içme suyu konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’ın ayrıca bir hassasiyeti var. Bu doğrultuda yüksek ehemmiyetle yaptığımız çalışmalarımız dahilinde içme suyuna ayrıca önem veriyoruz. Çünkü içme suyu konusu doğrudan hayati bir konu ve hizmet kesinlikle kesintisiz olmak zorunda. Bu çerçevede enerji nakil hattı yapımlarını gerçekleştiriyor, elektrik olmayan kuyu ve tesislerimize elektrik ulaştırarak içme suyu hizmetini hızlı ve kesintisiz bir şekilde veriyoruz. Ekiplerimiz zorlu şartlarda, yaz-kış demeden özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda 2016 yılında 25 kilometre, 2017’de 17 kilometre, 2018 yılının ilk 6 ayında 6 kilometre, toplamda 48 kilometrelik Enerji Nakil Hattı çalışması gerçekleştirdik. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MASKİSondajTesisEnerji Nakil Hattı
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