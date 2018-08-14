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46 sosyal medya hesabı tahkikatta

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabının tespit edildiğini, konuyla ilgili adli tahkikata başlandığını bildirdi.

46 sosyal medya hesabı tahkikatta

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabının tespit edildiğini, konuyla ilgili adli tahkikata başlandığını bildirdi.

14 Ağustos 2018 Salı 12:41
46 sosyal medya hesabı tahkikatta

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Türkiye ekonomisine yönelik dolar kuru manipulasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef alan sosyal medyada yapılan paylaşımların Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca takip edildiği ve gerekli yasal işlemlerin hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 7 Ağustos 2018 tarih itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır" denildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya HesabıTahkikat
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