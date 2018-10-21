44 bin başvuru

Bakan Soylu, "Açık Kapı Eğitim Programı"na katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Soylu, Açık Kapı Projesi'nin yeni dünyanın değişen iletişim ve algı anlayışıyla ilgili doğal bir sonuç olduğunu dile getirdi. Soylu, şunları kaydetti:

"Artık vatandaşla doğrudan iletişim kuran, çözüm üreten, vatandaşı kapı kapı gezdirmeyen bir yaklaşım içinde olmak durumundayız. Bu yaklaşım aslında bizim süreçleri yönetmemizi, zamanımızı ve kaynaklarımızı doğru kullanmamızı kolaylaştırmaktadır."



"BUGÜNKÜ RAKAMLAR BİZE DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERMEKTEDİR"

81 il valiliğinde ve 48 ilçe kaymakamlığında Açık Kapı birimlerinin faaliyet gösterdiğini bildiren Soylu, "Projeye başladığımız 15 Aralık 2017 tarihinden 12 Ekim tarihine kadar toplam 44 bin 717 başvuru aldık. Bu azımsanacak bir sayı değildir. Bunların 33 bin 598’ini olumlu neticelendirdik. Vatandaşımız, ülkemiz, hükümetimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Bin 354 tanesinin ise işlemleri devam ediyor. Uyuşturucu madde ile ilgili toplam başvuru sayısı ise 648 olmuştur. Bunlardan 449 tanesi sonuçlandırılmıştır. Yani, günlük konuşma diliyle söylersek 'altından bir şey çıkmış' gerek emniyet birimlerimiz, gerek sağlık birimlerimiz bunlarla alakalandırılmış, ilgilenmiş ve sonuç oluşmuş. Benim her zaman söylediğim bir şey var; trafikte bir tane kazayı önlemek için, okul önündeki bir tane torbacıyı, o torbacıdaki bir tek hapı bile yakalamak, bütün bu yaptıklarımızın, gayretlerin, sizin emeklerinizin hepsine değer. Dolayısıyla Açık Kapı Projesi'nin bugünkü rakamları bize doğru yolda olduğumuzu, doğru adımlar attığımız, doğru temaslar kurduğumuzu ve doğru işler gerçekleştirdiğimizi çok net bir şekilde göstermektedir" ifadelerinde bulundu.

"AÇIK KAPI GÜNEŞİN SICAKLIĞINI HİSSETTİRDİ"

"Açık Kapı'yı sizler oluşturdunuz. Şimdi büyütüyorsunuz" diyen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Memleketime hayırlı bir evlat, kurum haline getiriyorsunuz. Bizler inançlı insanlarız. Duygularımızla ve değerlerimizle yaşayan insanlarız. Engelinden dolayı tam 46 yıl boyunca evinden dışarı çıkamamış bir insanın sokağa çıkıp insanlarla hemhal olmasına, nefes almasına, tekerlekli iskemleyle de olsa çarşı pazar gezmesine vesile olsanız acaba size nasıl dua eder? O kalpteki samimiyetin, duygunun herhangi bir tarifi olabilir mi? Acaba hangi ibadetle böyle bir sevaba nail olabilirsiniz? İçinizden hikayeyi bilenleriniz vardır. Artvin’de ablası tarafından bakılan engelli bir vatandaşımız, evin girişi müsait olmadığı için tam 46 yıldır dışarı çıkamıyordu. Açık Kapı’ya başvuruyor. Sağ olsun arkadaşlarımız, valiliğimiz hassasiyet gösteriyor, evinin çıkışına uzunca bir rampa yapıyorlar ve bu kardeşimiz hayatla buluşuyor. Yürüyenler, koşanlar belki bunu anlayamayabilirler ama güneşin sıcaklığını hissetmek hepimizin hakkıdır. Açık Kapı o insana güneşin sıcaklığını hissettirdi. Bir temas noktası, ihtiyaç sahibinin sesini duyurabilecek, onu dinleyebilecek bir aracı lazım. İşte o aracı sizlersiniz. Bu örneği şunun için anlattım. Dünyanın en iyi, en mükemmel projesini bile yapsanız sonuçta başarılı olmak o projeyi yürütecek insanların gayretine ve meseleyi ele alış biçimine bağlıdır. Eğer bu projeye sizler inanmazsanız, burada yaptığınız işin yeni ve farklı bir iş olduğuna, gelecekte büyüyecek bir yapının ilk adımını attığınıza inanmazsanız, biz bu işte patinaj çekeriz. Benim mutluluğum şudur; siz bu işin hem farkındasınız hem de Açık Kapı'daki tüm arkadaşlarımız bu meselenin ne hizmetler ortaya koyduğunu anlamakta ve bu anlayışla adım atmaktadır."

AÇIK KAPI PROJESİ

Açık Kapı Projesi, İçişleri Bakanlığınca devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmak, başvuruların sonuçlandırma sürelerini hızlandırmak suretiyle hizmetlerde vatandaş memnuniyetini arttırmak, vatandaş talep ve beklentilerinin toplanmasını ve oluşturulacak politikalara esas olmak üzere anlamlandırılmasını sağlamak, kronikleşmiş sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla 15 Aralık 2017'de hayata geçirildi. Proje, 15 pilot ilde başlayıp 11 Haziran 2018 tarihinde 81 il valiliğinde ve 3 büyük ilin merkezindeki 48 ilçe kaymakamlıklarında hayata geçirildi. Açık Kapı Birimine yüz yüze, www.acikkapi.gov.tr internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yapılıyor. Başvurular, elektronik olarak sisteme kaydedilerek, ilgili birimlere yönlendirilip, vatandaşa 'müracaatınızdan dolayı valilik olarak teşekkür ederiz' bildirimi ile anında mesajla dönüş yapılıyor ve 7 gün içerisinde talep sonuçlandırılıyor. Vatandaş, sürecin her aşamasını başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonuyla takip edebiliyor. (İHA)