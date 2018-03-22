Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117110
ALTIN
167.785
DOLAR
3.9332
STERLİN
5.5464
EURO
4.8403

43 ÜRÜNDE MİLLİLEŞME...

İthalata bağımlılığı azaltacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan Yerlileştirme Yürütme Kurulu, yerli üretimi teşvik edilecek 43 ürün grubu belirledi. Yerli üretimle cari açığın 5 yıl içerisinde yaklaşık 20 milyar dolar azaltılması hedefleniyor.

43 ÜRÜNDE MİLLİLEŞME...

İthalata bağımlılığı azaltacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan Yerlileştirme Yürütme Kurulu, yerli üretimi teşvik edilecek 43 ürün grubu belirledi. Yerli üretimle cari açığın 5 yıl içerisinde yaklaşık 20 milyar dolar azaltılması hedefleniyor.

busabahh
busabahh
22 Mart 2018 Perşembe 18:22
43 ÜRÜNDE MİLLİLEŞME...

İthalata bağımlılığı azaltacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan Yerlileştirme Yürütme Kurulu, yerli üretimi teşvik edilecek 43 ürün grubu belirledi. Yerli üretimle cari açığın 5 yıl içerisinde yaklaşık 20 milyar dolar azaltılması hedefleniyor.

Aşı, serum, batarya, sensörler, sınai robotlar, yazılım, elektrikli teçhizat malzemeleri, metal ürünler, otomotiv sistemlerine ilişkin bazı ürün gruplarının üretiminin teşvik edileceğini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Normalde hitap ettiğimiz 102-106 milyar dolar bir ürün grubu var. Biz en hızlı ve rahat bunları nasıl yapabiliriz diye bir liste yaptık ve 43 ürün belirledik. Bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesi durumunda cari açıktan yaklaşık 20 milyar dolarlık bir açığı kapatmış olacağız. Bunu çok önemsiyoruz. Ürünlerin yerli üretimi desteklenirse, ilk etkisini 2 yıl içinde görürüz" ifadelerini kullandı.

Orta ve ileri teknoloji grubunda yer alması, Türkiye'nin üretim kabiliyetleri, ithalattaki payı, pazar büyüklüğü, rekabet potansiyeli ve teknoloji düzeyi kriterleri esas alınarak belirlenen 43 üründen bazıları şöyle:

Kimya ve ilaç: Serumlar, insanlar için kullanılan aşılar, kan fraksiyonları ile tadil edilmiş bağışıklık sağlayan ürünler.

Makine ve Teçhizat: Kompresörler, enjeksiyon makinaları, sınai robotlar.

Gıda ve içecek: Ayçiçek tohumu yağları, buğdaydan elde edilen kepek ve diğer kalıntılar, buğday gluteni, cansız mayalar.

Otomotiv: Yeni nesil elektronik fren sistemi, otonom araç sistemleri, araç içi-dışı görüntü sistemlerine sahip radyo teypler, elektrikli ve hibrit araçlar için batarya, dijital gösterge panelleri.

Yarı iletkenler ve elektronik: Panel teknolojileri, haberleşme ve iletişim cihazları, sensörler, bataryalar.

Ana Metal: Paslanmaz çelik, grafit elektrot, çinko, sünger demir.

Bilişim: Bilgisayar destekli tasarım ve imalat yazılımları, simülasyon yazılımları, güvenlik yazılımları.

Elektrikli Teçhizat: Doğru akım motorları, kontrol dağıtım tabloları, motorlu araçların işaret cihazlarının aksamı, elektrik, lazer, ultrasonik kaynak cihazı aksam ve parçaları, demir yolları için sinyalizasyon cihazları. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yerli üretimi Teşvik Edilecek ürünlerİTHALAT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genelkurmay Başkanı Akar, Kilis’teki birlikleri denetliyor
Genelkurmay Başkanı Akar, Kilis’teki birlikleri denetliyor
Çanakkale’de ikinci pilav krizi
Çanakkale’de ikinci pilav krizi
İBB Başkan Mevlüt Uysal’dan Dünya Su günü mesajı
İBB Başkan Mevlüt Uysal’dan Dünya Su günü mesajı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim