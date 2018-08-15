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4 yılda 226 kilometre hat temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, şehrin kanalizasyon hatlarını kanal görüntüleme robotu ile inceliyor. BU kapsamda MASKİ, 4 yılda 226 kilometre hat temizlemesi ve görüntülemesi yaptı.

4 yılda 226 kilometre hat temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, şehrin kanalizasyon hatlarını kanal görüntüleme robotu ile inceliyor. BU kapsamda MASKİ, 4 yılda 226 kilometre hat temizlemesi ve görüntülemesi yaptı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:37
4 yılda 226 kilometre hat temizlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü şehrin kanalizasyon hatlarını kanal görüntüleme robotu ile inceliyor.

KANAL GÖRÜNTÜLEME ROBOTU İLE ÇÖZÜM

Sistem sayesinde arızalara anında müdahale edildiğini ve onarıldığını vurgulayan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Kanal görüntüleme robotu ile kanalizasyon altyapısını izliyoruz. Bu sayede kanal içindeki tıkanmalar, abone bağlantısındaki arızalar, muayene ve parsel bacası tıkanmalarını görüntülü olarak tespit ediyoruz. Arızaya anında müdahale ediyor, kısa sürede onarıyoruz. MASKİ bu çalışmalar sonucunda kanal görüntüleme robotu ve kombine kanal açma aracı ile toplamda 226 kilometre kanal temizleme ve görüntüleme çalışması gerçekleştirdi. Hatlarda meydana gelen tıkanmaları, hattın tamamına müdahale etmeden sadece arıza olan bölgeye müdahale ederek onarıyoruz. Böylece zamandan ve maliyetten kazanç sağlıyoruz. Kanal görüntüleme ve temizleme ekibimiz şehir genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu tür çalışmalarla şehrimizin altyapısının yenilenmesi noktasında daha hızlı ve daha hedefe yönelik olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerinde bulundu. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

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HatTemizlendi
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