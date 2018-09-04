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4 MAHALLENİN ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Yazıhan ilçesinde asfaltlama, yol genişletme, yeni yol açma çalışmalarının yanı sıra, ilçe merkezinde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi 4 mahallenin daha ulaşım sorununu çözdü.

4 MAHALLENİN ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Yazıhan ilçesinde asfaltlama, yol genişletme, yeni yol açma çalışmalarının yanı sıra, ilçe merkezinde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi 4 mahallenin daha ulaşım sorununu çözdü.

04 Eylül 2018 Salı 18:00
4 MAHALLENİN ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Büyükşehir Belediyesi, Yeniyol Mahallesi ile Böğürtlen Mahallesi’nin ulaşımını sağlayan grup yolunun 1.3 kilometrelik bölümü ile Özdoğanlar Mahallesi’ni Yeniköy Mahallesi’ne bağlayan 1.5 kilometre uzunluğundaki yolda sathi kaplama asfalt çalışmalarını tamamladı.

YENİ YOLLAR AÇILIYOR, GENİŞLETMELER YAPILIYOR

İlçede yeni yol açma ve genişletme çalışmaları da yapan Büyükşehir Belediyesi Böğürtlen Mahallesini Çavuş ve Tahtalı Mahallelerine bağlayan 600 metrelik yeni bir yol açtı. Boztepe Mahallesini Koşar Mahallesine bağlayan 11 kilometrelik grup yolu genişletildi.

Yapılan asfalt çalışmalarını değerlendiren Yazıhanlılar, hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiler. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Ulaşım SorunuYazıhan
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