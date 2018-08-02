392 araç trafiğe katıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre, trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 220, otobüs sayısı 5, kamyonet sayısı 76, kamyon sayısı 11, motosiklet sayısı 39, özel amaçlı taşıtların sayısı 3, traktör sayısı 41 artarken; minibüs sayısı 3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,23 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 0,24, otobüste yüzde 0,30, kamyonette yüzde 0,23, kamyonda yüzde 0,21, motosiklette yüzde 0,40, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 0,65, traktörde yüzde 0,17 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 0,07 azalış gerçekleşti.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE…

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,18 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 7,58, minibüste yüzde 0,22, otobüste yüzde 5,73, kamyonette yüzde 6,03, kamyonda yüzde 2,84, motosiklette yüzde 2,67, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 12,38, traktörde yüzde 4,54 olarak gerçekleşti.

İL SIRADA OTOMOBİL YER ALDI

Trafiğe kayıtlı toplam 169 bin 898 taşıt içinde 2018 Haziran ayında ilk sırada otomobil yer aldı. Trafiğe kayıtlı toplam 169 bin 898 taşıtın 2018 Haziran ayı sonu itibariyle 90 bin 715'ini (yüzde 53,39) otomobil, 4 598'ini (yüzde 2,71) minibüs, 4 bin 598'ini (yüzde 0,99) otobüs, 33 bin 335'ini (yüzde 19,62) kamyonet, 5 bin 174'ünü (yüzde 3,05) kamyon, 9 bin 691'ini (yüzde 5,70) motosiklet, 463'ünü (yüzde 0,27) özel amaçlı taşıtlar, 24 bin 242'sini (yüzde 14,27) traktör oluşturdu.

22 MİLYON 679 BİN 584 ARAÇ



Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 679 bin 584 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 64 bin 341 taşıt içinde otomobil yüzde 52,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 26,6 ile motosiklet, yüzde 11,4 ile kamyonet, yüzde 5,3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,9 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 39, minibüste yüzde 72,6, kamyonette yüzde 50,4, kamyonda yüzde 42,3, motosiklette yüzde 16,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 21,2, traktörde yüzde 30,4 olarak gerçekleşti. Otobüste ise yüzde 16,2 artış oldu.

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 32,7 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 41,8, minibüste yüzde 52,3, kamyonette yüzde 38,2, kamyon yüzde 8,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 71,9, traktörde yüzde 39,5 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 24, motosiklette ise yüzde 3,7 artış oldu.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ARTTI

Ocak-Haziran döneminde 536 bin 916 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 76 bin 277 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 460 bin 639 adet arttı.

Devri(1) yapılan toplam 617 bin 217 adet taşıt içinde otomobil yüzde 71,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,1 ile kamyonet, yüzde 6,3 ile motosiklet, yüzde 2,3 ile traktör takip etti. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG’Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 38,1 OLDU

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 313 bin 637 adet otomobilin yüzde 38,1'i LPG, yüzde 36,1’i dizel, yüzde 25,4’ü benzin yakıtlı oldu. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 şeklinde.

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 adet otomobilin yüzde 43,2’si 1501-1600, yüzde 27,6’sı 1401-1500, yüzde 12,9'u 1300 ve altı, yüzde 11,4'ü 1301-1400, yüzde 4,1'i 1601-2000, yüzde 0,9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.



TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI



Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 adet otomobilin yüzde 56,6'sı beyaz, yüzde 21,1’i gri, yüzde 7,5’i siyah ve yüzde 5,4’ü kırmızı iken yüzde 9,4’ü diğer renklerde oldu. busabahmalatya.com