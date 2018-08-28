35 yıllık hasret sona eriyor

1990'lı yıllında temeli atılan ve gövde kısmı da 2012'de bitirilen Boztepe Recai Kutan Barajı'na dekar başına 566 TL gelir artışı ve toplamda 68 milyon 259 bin 600 TL milli ekonomiye katkı sağlayacak.

81 BİN ARAZİNİN SULANMASI İÇİN…

DSİ Elazığ Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yapımına devam edilen ve Türkiye'de en büyük kelebek vana montajının yapıldığı Recai Kutan Barajı’ndan, sulama ile tarım arazileri suya kavuşmuş olacak. Boztepe Recai Kutan Barajı Sulaması projesinde önemli aşamalar kaydedildi. Yazıhan Ovasın da, sulama ile birlikte ceviz, badem, üzüm, çilek, kiraz, elma ağaçlarının sulanması hedefleniyor. ‘Sol Sahil’ tarım arazisini sulayacak olan tesisin tamamlanması ile birlikte 90 bin 300 dekar tarım arazisi suya kavuştu. DSİ’den edinilen bilgilere göre, 81 bin arazinin sulanması için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan DSİ 9. Elazığ Bölge Müdürü İlker Arslan Yazıhan Boztepe Recai Kutan Barajı’nda incelemelerde bulundu.