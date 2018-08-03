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30 SOKAKTA ASFALT ÇALIŞMASI

Battalgazi Belediyesi tarafından altyapısı biten ve kaldırım düzenlemesi yapılan mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye; Beydağı, Bahçelievler, Kadıçayır ve Hacıhaliloğluçiftliği mahallelerinde sıcak asfalt çalışmasının yanı sıra birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdi.

30 SOKAKTA ASFALT ÇALIŞMASI

Battalgazi Belediyesi tarafından altyapısı biten ve kaldırım düzenlemesi yapılan mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye; Beydağı, Bahçelievler, Kadıçayır ve Hacıhaliloğluçiftliği mahallelerinde sıcak asfalt çalışmasının yanı sıra birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdi.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:59
30 SOKAKTA ASFALT ÇALIŞMASI

Battalgazi ilçesinde asfaltsız yol bırakmama hedefiyle çalışmalarını yürüten Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı biten, kaldırım düzenlemesi yapılan ve yeni açılan imar yollarında asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Beydağı Mahallesi’nde 15 sokakta birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması yapılırken, Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi’nde 2 sokakta birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdi. Kadıçayır Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan 10 sokakta ve Bahçelievler Mahallesi’nde 3 sokakta sıcak asfalt çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi, vatandaş memnuniyetini esas alarak hizmetlerini sürdürüyor.

TOZDAN KURTULDUK

Bahçelievler Mahallesi sakinlerinden Yusuf Tut, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Tut, tozdan kurtulduklarını belirterek, “Eski yolların durumu tozdan geçilmiyordu, şuan çok memnunuz. Çok güzel oldu, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Başta başkan olmak üzeri tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DAHA YAPILACAK İŞLERİMİZ VAR

Kadıçayır Mahalle Muhtarı Alattin Eren ise, “Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımıza ve tüm personellerine teşekkür ederiz.  Yani yapılan iyi bir hizmettir. Bugün bu arada başlandı ama daha yapılacak işlerimiz var. Yapılan bu hizmet ve çalışmalarla 10 yıl bu yollar bozulmaz. Kaliteli bir yol yapılıyor. Bu açıdan Başkanımıza ve personelimize teşekkür ederim. Daha önce buralar çamur oluyordu, geçen sene belediyemiz stabilize döktü ve alt yapısını hazırladı. Bu yılda asfalt döküldü. Vatandaş toz ve çamurdan sonra asfalttan memnun kaldılar” diyerek, mahalle sakinlerinin yapılan hizmetlerden memnun olduklarını ifade etti. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
SokakAsfaltçalışması
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