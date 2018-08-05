Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796

3 yaş öncesi çocuğunuz ekrana temas etmesin!

Çocukların cep telefonu kullanım sorunları, anne ve babanın davranışlarından kaynaklanıyor. Ebeveynlerin rol model olduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Eve ilk geldiğinizde başka hiçbir şey ile ilgilenmeden 10-15 dakika sadece çocuklarınıza odaklanın ve yakın temas içerisinde iletişimde bulunun” tavsiyesinde bulunuyor. Uzmanlara göre evde akıllı telefonlar ya da tabletler sadece konuşma amaçlı kullanılmalı ve teknolojik aletler kapatılmalı.

3 yaş öncesi çocuğunuz ekrana temas etmesin!

Çocukların cep telefonu kullanım sorunları, anne ve babanın davranışlarından kaynaklanıyor. Ebeveynlerin rol model olduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Eve ilk geldiğinizde başka hiçbir şey ile ilgilenmeden 10-15 dakika sadece çocuklarınıza odaklanın ve yakın temas içerisinde iletişimde bulunun” tavsiyesinde bulunuyor. Uzmanlara göre evde akıllı telefonlar ya da tabletler sadece konuşma amaçlı kullanılmalı ve teknolojik aletler kapatılmalı.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:55
3 yaş öncesi çocuğunuz ekrana temas etmesin!

Fransa'da okullarda öğrencilere cep telefonunu yasağı getirildi. Yeni düzenlemeye göre anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu kullanımı tamamen yasaklandı. Liselerde ise lise yönetiminin isteğine göre kısıtlamaya gidilebilecek. Fransa’daki yasak, çocukların doğru cep telefonu kullanımını gündeme getirdi.

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Onur Noyan, çocukların mümkün olan en geç yaşta ekran ile tanışmalarının en doğru olduğuna dikkat çekti.

İLK 3 YILDA EKRANLA TANIŞTIRILMAMALI

Beyin gelişiminin yoğun olarak devam ettiği ve öğrenmenin en üst seviyede olduğu ilk 3 yaş içerisinde kesinlikle ekran ile temas etmemelerinin önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Onur Noyan, bilgisayar, telefon ve tablet kullanımına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Cep telefon kullanımı ile ilgili net bir yaş sınırı söylemek mümkün değil. Bazı araştırmalar okul yaşına gelene kadar cep telefonu, tablet ya da internet kullanmamanın gerekli olduğunu belirtse de pratikte çok fazla mümkün değil. Çocukların mümkün olan en geç yaşta ekran ile tanışmaları en sağlıklısı olacaktır. Beyin gelişiminin yoğun olarak devam ettiği ve öğrenmenin en üst seviyede olduğu ilk 3 yaş içerisinde kesinlikle ekran ile temas etmemeleri önemli. 3 yaşından sonra ise belirli sınırlar içerisinde kısıtlamalarla kullanımları sağlanmalı.”

MUTLAKA SINIR KONULMALI

Telefon ya da bilgisayar kullanımı sınırlamasında aile tutumlarının önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Onur Noyan, “Aileler de bu sınırlara katı bir şekilde uymalı ve çocuklarının da kendi kontrollerini edinmeleri için örnek olmalılar. İlk başlarda günlük 5-10 dakikalık periyotlarla kullanıma izin verilmeli. Tablet ya da telefonlar, çocukların ellerinden ani bir şekilde alınmamalı. Kendilerine zamanın bittiği belirtilerek kendi kendilerine bırakmalarının sağlanması sağlıklı olanıdır” tavsiyesinde bulundu.

AİLELER ÖRNEK OLMALI

Çocuklar ve gençlerin öncelikle sınırlara ihtiyaçları olduğunu ifade eden Doç. Dr. Onur Noyan, “Bu konuda aileler ve okullar aynı bakış açısına sahip olmalılar. Teknoloji sürekli elinin altında iken bir çocuğunun kendisini uzak tutması neredeyse imkânsız bir durumdur. Bu konuda aileler müdahalede bulunmalı, sınırlamalar getirmelidir. Ebeveynlerin çocuklar için rol model olduğunu düşündüğümüzde sürekli elinde telefon ile ilgilenen ebeveynini gören çocuk telefon/tablet kullanımının uygun olmayan bir davranış olduğunu düşünemez. Bu bağlamda öncelikle ebeveynlerin çocuklarına rol model olmaları gerekmektedir” diye konuştu. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TelevizyonEkrançocuküç YaşTemas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözleşmeli öğretmenlere yer değiştirme hakkı verildi
Sözleşmeli öğretmenlere yer değiştirme hakkı verildi
İmar Barışı için düşük faizli kredi verilecek
İmar Barışı için düşük faizli kredi verilecek
Ticaret Bakanlığı uyardı!
Ticaret Bakanlığı uyardı!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim