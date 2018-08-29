3 yapı yıkıldı, yol açıldı

Tecde’de Yüzakı Bulvarı’nı Gülay Caddesi’ne bağlayan 700 metre uzunluğundaki bağlantı yolunun 500 metrelik bölümü açıldı. Geriye kalan 200 metrelik bölümde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yol üzerinde kalan 3 yapının yıkımını gerçekleştirdi. 22 metre genişliğinde açılan bağlantı yolu, Yüzakı Bulvarı, Gülay Caddesi ve Mıhlıdut Caddeleri ile birleşiyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen de eşlik etti.
YOLUN TAMAMI AÇILACAK
Çalışmalar hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 3 yapının yıkılmasıyla birlikte 700 metrelik bağlantı yolunun tamamının açılacağını söyledi. busabahmalatya.com
HABER MERKEZİ