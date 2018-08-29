Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94059
ALTIN
247.352
DOLAR
6.3824
STERLİN
8.2258
EURO
7.4482

3 yapı yıkıldı, yol açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde asfaltlama, değişim dönüşüm, yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni yollar açmaya devam ediyor. Bu kapsamda 3 yapı daha yıkıldı.

3 yapı yıkıldı, yol açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde asfaltlama, değişim dönüşüm, yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni yollar açmaya devam ediyor. Bu kapsamda 3 yapı daha yıkıldı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:51
3 yapı yıkıldı, yol açıldı

Tecde’de Yüzakı Bulvarı’nı Gülay Caddesi’ne bağlayan 700 metre uzunluğundaki bağlantı yolunun 500 metrelik bölümü açıldı. Geriye kalan 200 metrelik bölümde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yol üzerinde kalan 3 yapının yıkımını gerçekleştirdi. 22 metre genişliğinde açılan bağlantı yolu, Yüzakı Bulvarı, Gülay Caddesi ve Mıhlıdut Caddeleri ile birleşiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen de eşlik etti.

YOLUN TAMAMI AÇILACAK

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 3 yapının yıkılmasıyla birlikte 700 metrelik bağlantı yolunun tamamının açılacağını söyledi. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
YapıYol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci şekilde can verdi
Feci şekilde can verdi
“1 dolara beynini kiraya verenler…”
“1 dolara beynini kiraya verenler…”
Son gün yoğunluğu
Son gün yoğunluğu
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim