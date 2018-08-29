3 yapı yıkıldı, yol açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde asfaltlama, değişim dönüşüm, yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni yollar açmaya devam ediyor. Bu kapsamda 3 yapı daha yıkıldı.