3 mahallenin içme suyu altyapısı yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanının öncülüğünde çalışmalar gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya merkezin içme suyu altyapısını yenilemek için Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmaları gerçekleştiriyor.

“2 ADET DEBİMETRE VANA ODASINI İNŞA ETTİK”

Malatya’nın suyunu ölçerek yönetmek ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak için Malatya merkezde Ölçülebilir Alt Bölge çalışmaları yaparak içme suyu altyapısını güvence altına alıyor. Bu kapsamda Hamidiye- Mollakasım- Hıroğlu mahallelerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Malatya’nın içme suyu altyapısını yenilemek için Ölçülebilir Alt Bölge çalışmaları yapıyoruz. Kullanım ömrünü tamamlamış altyapıyı yeniliyoruz. Eskimiş boruları 100 yıl dayanıklı DUKTİL borularla yeniliyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Hamidiye – Mollakasım - Hıroğlu mahallelerinde 4,2 milyon TL maliyetinde toplam 15 bin 200 metrelik altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Bin 300 adet abone bağlantısı ve 2 adet debimetre vana odasını inşa ettik. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla mahallelerimiz sağlam ve modern altyapıya kavuştu. Ölçülebilir Alt Bölge çalışmalarımızla kayıp kaçak su kullanımını önlüyor, sisteme su kazandırıyoruz. Malatya genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerinde bulundu. (Bülten) busabahmalatya.com