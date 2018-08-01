Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 38°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96949
ALTIN
193.528
DOLAR
4.9243
STERLİN
6.4707
EURO
5.7588

3 mahallenin içme suyu altyapısı yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında Hamidiye- Mollakasım- Hıroğlu mahallelerinde 4,2 milyon TL maliyetinde 15,2 kilometrelik altyapı çalışmaları tamamlayarak, mahallelere 100 yıl dayanıklı altyapı inşa etti.

3 mahallenin içme suyu altyapısı yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında Hamidiye- Mollakasım- Hıroğlu mahallelerinde 4,2 milyon TL maliyetinde 15,2 kilometrelik altyapı çalışmaları tamamlayarak, mahallelere 100 yıl dayanıklı altyapı inşa etti.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:06
3 mahallenin içme suyu altyapısı yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanının öncülüğünde çalışmalar gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya merkezin içme suyu altyapısını yenilemek için Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmaları gerçekleştiriyor.

“2 ADET DEBİMETRE VANA ODASINI İNŞA ETTİK”

Malatya’nın suyunu ölçerek yönetmek ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak için Malatya merkezde Ölçülebilir Alt Bölge çalışmaları yaparak içme suyu altyapısını güvence altına alıyor. Bu kapsamda Hamidiye- Mollakasım- Hıroğlu mahallelerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Malatya’nın içme suyu altyapısını yenilemek için Ölçülebilir Alt Bölge çalışmaları yapıyoruz. Kullanım ömrünü tamamlamış altyapıyı yeniliyoruz. Eskimiş boruları 100 yıl dayanıklı DUKTİL borularla yeniliyoruz.  Çalışmalarımız kapsamında Hamidiye – Mollakasım - Hıroğlu mahallelerinde 4,2 milyon TL maliyetinde toplam 15 bin 200 metrelik altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Bin 300 adet abone bağlantısı ve 2 adet debimetre vana odasını inşa ettik. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla mahallelerimiz sağlam ve modern altyapıya kavuştu. Ölçülebilir Alt Bölge çalışmalarımızla kayıp kaçak su kullanımını önlüyor, sisteme su kazandırıyoruz. Malatya genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerinde bulundu. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
MASKİGenel üdürlüğüölçülebilir Alt Bölge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyayı sallayan o uzmandan başarının sırrı tüyoları
Sosyal medyayı sallayan o uzmandan başarının sırrı tüyoları
Marangoz atölyesinde yangın
Marangoz atölyesinde yangın
AĞAÇTAN ENERJİYE
AĞAÇTAN ENERJİYE
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim