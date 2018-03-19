3 AYLAR BAŞLADI

Recep ayı ile başlayan ve Ramazan ayının bitmesi ile son bulan mübarek 3 aylar bugün başladı. Recep ayı ile başlayan ve Şaban ayıyla devam edip, Ramazan ile son bulan 3 aylar İslamiyet tarihinden bugüne kadar Müslümanlar için büyük önem arz ediyor.