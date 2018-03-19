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3 AYLAR BAŞLADI

Recep ayı ile başlayan ve Ramazan ayının bitmesi ile son bulan mübarek 3 aylar bugün başladı. Recep ayı ile başlayan ve Şaban ayıyla devam edip, Ramazan ile son bulan 3 aylar İslamiyet tarihinden bugüne kadar Müslümanlar için büyük önem arz ediyor.

3 AYLAR BAŞLADI

Recep ayı ile başlayan ve Ramazan ayının bitmesi ile son bulan mübarek 3 aylar bugün başladı. Recep ayı ile başlayan ve Şaban ayıyla devam edip, Ramazan ile son bulan 3 aylar İslamiyet tarihinden bugüne kadar Müslümanlar için büyük önem arz ediyor.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 12:17
3 AYLAR BAŞLADI

Çeşitli kandillerin ve özel gecelerin var olduğu 3 aylarda; 22 Mart 2018 Perşembe günü Regaip Kandili, 13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili yaşanacak.

11 ayın sultanı Ramazan ayı ise 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak. 14 Haziran 2018 Perşembe günü de son günü idrak edilerek, 3 aylar son bulacak.

Diyanetin tarihini açıklaması ile bugün başlayan 3 aylarda din alimlerinin, Kuran-ı Kerim’in, Peygamber Efendimizin (sav) sünneti ve Hadis-i Şeriflerinden de anlaşıldığı üzere çeşitli ibadetler yapmak oldukça önemli bulunuyor.

BOLCA DUA VE TEFEKKÜR…

Bugünle birlikte Kur'an-ı Kerim okumak, okuyanları dinlemek, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri vermek, Peygamber Efendimize (sav) salat ve selamlar getirmek, farz namazlar dışında çeşitli namazlar kılınmaya özen göstermek, bolca tefekkürde bulunmak uygun görülüp, önerilmiştir. 

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
RAMAZAN AYI3 AylarRecep AyıŞaban Ayı
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