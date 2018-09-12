280 milyar kilometre yol kat edildi

Türkiye İstatistik Kurumu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan araç muayene istasyonları idari kayıtlarını kullanarak, taşıt cinslerine göre taşıt-kilometre (1) (taşıt-km) verilerini hesapladı. İlk kez yayımlanan bu bülten ile 2015 ve 2016 yıllarına ait taşıt cinslerine göre taşıt-kilometre istatistikleri sunuldu.

YÜZDELER

Türkiye'de 2016 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları (2) tarafından 280 milyar 993 milyon kilometre yol kat edildi. Toplam taşıt-kilometrenin yüzde 52,8'i otomobiller, yüzde 21,9'u kamyonetler, yüzde 13,4'ü kamyonlar, yüzde 4,4'ü minibüsler, yüzde 4'ü motosikletler ve yüzde 3,5'i otobüsler tarafından yapıldı.

Türkiye'de 2016 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarken toplam taşıt-kilometre yüzde 11,9 artış gösterdi. Taşıt sayısı otomobillerde yüzde 6,9, minibüslerde yüzde 3,3, otobüslerde yüzde 1,5, kamyonetlerde yüzde 5,8, kamyonlarda yüzde 2,6, motosikletlerde yüzde 2,2 artarken, taşıt-km aynı taşıt cinsleri için sırasıyla yüzde 14,2, yüzde 8,6, yüzde 3,9, yüzde 11,3, yüzde 11,1 ve yüzde 1,3 arttı.

OTOMOBİLLER YILDA ORTALAMA 13 BİN 117 KİLOMETRE YAPTI

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2016 yılında sırasıyla kamyonların 45 bin 735, otobüslerin 44 bin 491, minibüslerin 26 bin 396, kamyonetlerin 17 bin 845, otomobillerin 13 bin 117 ve motosikletlerin 3 bin 766 kilometre yaptığı hesaplandı. busabahmalatya.com