Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93225
ALTIN
244.224
DOLAR
6.3599
STERLİN
8.2612
EURO
7.3650

280 milyar kilometre yol kat edildi

Türkiye'de 2016 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları (2) tarafından 280 milyar 993 milyon kilometre yol kat edildi.

280 milyar kilometre yol kat edildi

Türkiye'de 2016 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları (2) tarafından 280 milyar 993 milyon kilometre yol kat edildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:10
280 milyar kilometre yol kat edildi

Türkiye İstatistik Kurumu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan araç muayene istasyonları idari kayıtlarını kullanarak, taşıt cinslerine göre taşıt-kilometre (1) (taşıt-km) verilerini hesapladı. İlk kez yayımlanan bu bülten ile 2015 ve 2016 yıllarına ait taşıt cinslerine göre taşıt-kilometre istatistikleri sunuldu.

YÜZDELER

Türkiye'de 2016 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları (2) tarafından 280 milyar 993 milyon kilometre yol kat edildi. Toplam taşıt-kilometrenin yüzde 52,8'i otomobiller, yüzde 21,9'u kamyonetler, yüzde 13,4'ü kamyonlar, yüzde 4,4'ü minibüsler, yüzde 4'ü motosikletler ve yüzde 3,5'i otobüsler tarafından yapıldı.

Türkiye'de 2016 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarken toplam taşıt-kilometre yüzde 11,9 artış gösterdi. Taşıt sayısı otomobillerde yüzde 6,9, minibüslerde yüzde 3,3, otobüslerde yüzde 1,5, kamyonetlerde yüzde 5,8, kamyonlarda yüzde 2,6, motosikletlerde yüzde 2,2 artarken, taşıt-km aynı taşıt cinsleri için sırasıyla yüzde 14,2, yüzde 8,6, yüzde 3,9, yüzde 11,3, yüzde 11,1 ve yüzde 1,3 arttı.

OTOMOBİLLER YILDA ORTALAMA 13 BİN 117 KİLOMETRE YAPTI

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2016 yılında sırasıyla kamyonların 45 bin 735, otobüslerin 44 bin 491, minibüslerin 26 bin 396, kamyonetlerin 17 bin 845, otomobillerin 13 bin 117 ve motosikletlerin 3 bin 766 kilometre yaptığı hesaplandı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Motorlu Kara Taşıtları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİREYSEL SİLAHLANMA VE MAGANDA TERÖRÜ
BİREYSEL SİLAHLANMA VE MAGANDA TERÖRÜ
TGF’DEN YEREL BASINA ÖNERİ
TGF’DEN YEREL BASINA ÖNERİ
Bakanlık açıkladı
Bakanlık açıkladı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim