28 bin kişi sorgulandı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde kaçakçılık suçları kapsamında; Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi’nde İ.B. ve V.E. isimli şahısların kenevir bitkisi yetiştirdiği yönünde bilgi alınmasına müteakip, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi’nde şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 18 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Olay şüphelisi İ.B. ve V.E. ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır.

BARKOD/KAREKOD OKUYUCU SİSTEMİ

Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde halkımızın huzur ve güvenliğinin temini için, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrolleri ve aramalarında, vatandaşa ait verilerin girişlerini hızlandırmak, yanlış veri girişlerini asgariye indirmek, toplu taşıma hizmeti veren araçlardaki sorgulamaları hızlı şekilde bitirmek ve vatandaşa verilen emniyet/asayiş hizmetlerinin kalitesini artırmak maksadıyla ‘Barkod/Karekod Okuyucu Sistemi’ 27 Temmuz 2018 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanılmıştır.

Toplam 28 bin 379 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 55 aranan şahıs yakalanmıştır.

5 BİN ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Trafik timleri tarafından 1 – 7 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 5 bin 148 araç kontrol edilmiştir. Trafik kurallarına uymayan 172 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmış, 58 araç trafikten men edilmiş, 12 işçi servis aracı kontrol edilmiştir.” busabahmalatya.com