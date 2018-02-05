25 bin TL maaş alacaklar!

Hükümet kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilişim altyapılarını güçlendirmek için harekete geçti. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılacak sözleşmeli bilişim personeli sayısının 100’e kadar çıkarılması için çalışma başlatıldı. Meclise sunulan tasarıda hükümet bilişim personelleri için kesenin ağzını da açtı.

Alınacak bilişim personellerine dolgun maaş verilecekken, derecelerine göre verilecek brüt maaş 25 bin TL’yi geçecek. Bu rakam ile bilişim personelleri 11 bin TL’lik maaşı ile kamuda en yüksek maaşı aldığı bilinen Başbakanlık Müsteşarının maaşını neredeyse 3’e katlamış olacak.

Teknolojinin hayatın her alanına girmesi ile birlikte tüm işlemler teknolojik sistemler üzerinden işlenirken verilerin doğru kontrolü ve güvenliği de daha çok konuşulmaya başlandı. Sadece 2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik siber saldırı sayısı 70 bine ulaştı. Gelecekte büyük çekişmelerin yaşanacağı bilişim dünyası için harekete geçen hükümet olası saldırılara karşı alınacak bilişim personeli sayısını da 100’e çıkardı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapılarının güçlendirilmesi noktasında büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılacak sözleşmeli bilişim personellerinin ücret tavanı da 4 katından 5 katına çıkarıldı.

Kamuda çalıştırılacak bilişim uzmanları için belirlenen ücret tavanı 5 bin lirayı aşıyor. En düşük maaş alan bilişim personeli pozisyonunda ise Sistem Uzmanı ile Yazılım Geliştirme Uzmanı yer alıyor. Bu iki pozisyon için tavan ücretin 2 katı veriliyor ve maaşlar 10 bin TL’yi aşıyor. Bilişim personeli pozisyonunda en yüksek maaşı ise yeni düzenleme ile tavan ücretin 5 katını alması planlanan Kıdemli Network Uzmanları alıyor. Normalde tavanın 4 katı uygulanan maaşlar 5 katı ile 25 bin TL’yi geçiyor.

Bilişim sistemlerinin yaygınlaşması ve kritik noktaları kontrol edebilir hale gelmesi ile maaş dengesi de değişti. Normalde kamuda en yüksek maaşı 11 bin TL’yi aşan aylık ücreti ile Başbakanlık Müsteşarı alıyor. Ancak hayatımıza son 10 yılda giren bilişim uzmanlığı unvanı maaş sıralamasında en üst sıraya oturuyor.

Kamuda istihdam ettirilecek bilişim personellerinin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

KPSS VE YDS ŞARTI VAR

Kamuya alınacak bilişim personelleri için KPPS ve YDS şartı aranacak. Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaylar sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Yapılacak olan sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek.

EN AZ 3 YILLIK TECRÜBE

Bilişim personelleri için en az 3 yıllık mesleki tecrübe şartı da aranıyor. Uzmanlık alanına göre personellerin tavan ücreti 4 katından artık 5 katına kadar çıkarılabilecek.

Bilişim alanındaki bazı uzmanlık alanları ise şu şekilde sıralanıyor; Kıdemli Sistem Uzmanı, E-posta Sistem Uzmanı, Sistem Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Network Uzmanı, Veri Tabanı Uzmanı, Yazılım Geliştirme Takım Lideri, Yazılım Mimarı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Portal Yazılımı Geliştirme Uzmanı, Ağ uzmanı, Sistem ve Network Uzmanı... (Yeni Şafak)