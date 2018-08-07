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22. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, üniversite mezunu adaylar arasından polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan 22. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçlarını açıklandı. Malatya’dan da sınavı kazanan adayların olduğu belirtiliyor.

22. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, üniversite mezunu adaylar arasından polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan 22. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçlarını açıklandı. Malatya’dan da sınavı kazanan adayların olduğu belirtiliyor.

07 Ağustos 2018 Salı 11:26
22. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM’e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adayların çağrılacağı belirtildi.

Adayların, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecekleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı POMEM Giriş Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylara tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacaktır. Asıl olarak başarılı olan adaylar, intibak eğitiminin başlayacağı 27 Ağustos 2018 günü saat 17.00’ye kadar planlandıkları POMEM’lerde hazır bulunmaları gerekmektedir." 

İHA

Anahtar Kelimeler:
POMEMEmniyetGiriş Sınavı
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