2018 yılında hedef 38 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa-Mardin Kültür ve Turizm Çalıştayı’nda turizm sektörünün temsilcilerine seslenerek, Türkiye’nin 2018 yılında 38 milyon turist hedeflediğini belirtti.

2017 yılında Türkiye’nin 32 milyon turist ağırladığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018 yılında 38 milyon kişiyi aşmayı ümit ettiklerini belirtti. Bakan Kurtulmuş 2023 yılında ise 50 milyon turist sayısını geçerek 50 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "2017 yılının 1-3 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de yaklaşık 20 yıldır yapılmamış olan turizm şurasını gerçekleştirdik. Mükemmel bir çalışma oldu. Sektörle ilgili binlerce arkadaşımız komisyonlarda bir araya gelerek bu 3 gün boyunca değerli bakan arkadaşlarımızla bir araya gelerek onlarla da müzakere etme imkanı buldu. Türkiye’de turizmde yeni bir evreye geçilmesinin adımını attık. Şunu çok rahat söyleyebilirim, önümüzdeki dönem Türkiye turizmi akımından yeni bir safha, yeni bir dönemdir. Yenilikten neyi kastediyorum. Atık biz Türkiye’de turizmi stratejik bir sektör olarak görmek mecburiyetindeyiz. Bunun ispatı da geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde yaşadığımız son derece vahim düşüşlere, geri gidişlere rağmen sektörün 2017 yılında toparlanarak yeniden yükselişe geçmesi ve 2018’e şimdiye kadar ki göstergeleri itibariyle de fevkalade bir ivme kazanmış olmasıdır. Geçen sene 32 milyon ziyaretçimiz vardı. Bu sene şimdiye kadarki rakamlarla en az 38 milyon ziyaretçimizin olacağını ümit ediyoruz. Belki 40 milyon olacak. 2023’e geldiğimizde de ümit ediyoruz ki Türkiye’de 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm hedefine ulaşmış olacağız. Türkiye dünya turizminin ilk 5 ülkesinden birisi olmaya da bu potansiyele de sahip olan bir ülkedir. Hep beraber bunu gerçekleştireceğiz ve Türkiye’nin stratejik bir sektörü olan turizmi parlayan bir yıldız haline getireceğiz. Allah yardımcımız oldun. Bu güzel ülkenin güzel insanları olarak sizlerin bu hedefler doğrultusunda iyi sonuçlar alacağınızı ümit ediyorum” dedi.

"Turizm algısını değiştirmek gerekiyor"

Turizm algısını mükemmel hale getirdiklerinde çok güzel sonuçlar elde edeceklerine inandığını dile getiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise "Halfeti’yle, Harranı’yla, Göbeklitepe’yle, Urfa’yla, bütün ilçeleriyle, insanıyla, misafirperverliğiyle, tarihiyle, tarihi değiştiren eserleriyle hakikaten yaşamak lazım. Bu bir günde yaşanılır mı, emin olun hayır. Ben her zaman diyorum, Urfa’ya gelen misafirlerin Urfa’yı tam anlayabilmesi ve çözebilmesi için mutlaka ve mutlaka, en az 3 ya da 4 gün geçirmesi lazım. Öyle heyecanlandıran bir şehir ki Mardin de beni çok heyecanlandırır. Yani bu turizm algısını mükemmel bir hale getirdiğimizde çok güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Burası tarımın en önemli şehirlerinden birisi. Tarımla ilgili söylenecek çok şey var ama tarımın yanına tarihini, surlarını, biz sokaklarını koyduğumuz zaman, eğer misafirlerimiz sadece Balıklıgöl’ü görüp Göbeklitepe’yi, Halfeti görüp Harran’ı görmeden, Urfa’nın sokaklarını görmeden gidiyorlarsa Urfa’yi yaşamamış demektir. Onun için Urfa ile ilgili çok güzel şeylerin olacağına inanıyorum. Sizlerin Urfa’ya çok emeğiniz var. Bütün şehirlerimizde çok emeğiniz var. Urfa’ya vermiş olduğunuz destekten dolayı yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çalıştay daha sonra basına kapalı olarak devam etti.