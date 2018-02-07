2017 yılında patent başvuru sayısı yüzde 33.8 arttı 

Adres Patent, Türkiye’nin Patent haritasını yayımladı. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, 2017 yılında 81 ilden yapılan patent başvuruları ile ilgili bilgi verdi. Akbulut’un açıklamasına göre 2017 yılında patent başvurusunda 3 bin 795 sayısıyla İstanbul zirvedeki yerini korurken, Manisa bin 206 başvuru ile 2’nci, Ankara 3’üncü, Bursa 4’üncü, Kocaeli ise 5’nci sırada yer aldı. Ağrı, Bingöl, Hakkari, Kars, Bayburt ve Ardahan’dan ise hiç patent başvurusu yapılmadı.

Patent başvuru sayısında artış

2016 yılında 6 bin 445 olan patent başvuru sayısının 2017 yılında 8 bin 625’e yükseldiğini belirten Akbulut, bir önceki yıla oranla yüzde 33.8 artış yaşandığını söyledi. Türkiye’nin 2017 Patent Haritasını paylaşan Akbulut, 2016’da İstanbul’un 3 bin 96 olan patent başvuru sayısının 3 bin 795’e, Ankara’nın 738 olan başvuru sayısının 823’e, İzmir’in ise 281’den 305 başvuru sayısına ulaştığını söyledi.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut’un paylaştığı haritadaki bilgilere göre 81 ilin 2017’deki patent başvuru sayısı şu şekilde:

İstanbul 3795

Manisa 1206

Ankara 823

Bursa 440

Kocaeli 343

İzmir 305

Konya 178

Gaziantep 172

Sakarya 142

Tekirdağ 96

Kayseri 88

Antalya 83

Eskişehir 76

Adana 53

Trabzon 48

Rize 42

Denizli 37

Mersin 37

Samsun 35

Aydın 34

Hatay 33

Balıkesir 30

Kahramanmaraş 28

Erzurum 26

Elazığ 25

Afyon 24

Çorum 23

Şanlıurfa 23

Isparta 22

Muğla 22

Bolu 20

Karabük 19

Kütahya 18

Düzce 18

Zonguldak 17

Burdur 16

Aksaray 16

Diyarbakır 15

Yalova 14

Kırklareli 12

Sivas 12

Çanakkale 11

Uşak 11

Adıyaman 9

Edirne 9

Giresun 9

Malatya 9

Van 9

Karaman 9

Kastamonu 8

Erzincan 7

Tokat 7

Bitlis 6

Ordu 6

Bilecik 5

Siirt 5

Niğde 4

Batman 4

Mardin 3

Yozgat 3

Kırıkkale 3

Osmaniye 3

Amasya 2

Çankırı 2

Kırşehir 2

Nevşehir 2

Sinop 2

Şırnak 2

Artvin 1

Gümüşhane 1

Muş 1

Tunceli 1

Bartın 1

Iğdır 1

Kilis 1

Ağrı 0

Bingöl 0

Hakkari 0

Kars 0

Bayburt 0

Ardahan 0

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