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2017-2018 AV SEZONU BİTTİ

Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mehmet Sandal, 2017-2018 av sezonunun bittiğini belirterek, sezon sonrası av yapanların suç işleyeceğini ve doğaya zarar vereceğini, bu noktada herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

2017-2018 AV SEZONU BİTTİ

Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mehmet Sandal, 2017-2018 av sezonunun bittiğini belirterek, sezon sonrası av yapanların suç işleyeceğini ve doğaya zarar vereceğini, bu noktada herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 11:10
2017-2018 AV SEZONU BİTTİ

Başkan Sandal, Avlak Haritasına göre Güneydoğu Anadolu Av Bölgesi içerisinde yer alan Malatya'da keklik ve tavşan avının 14 Ocak tarihi itibarı ile sona erdiğini ifade ederek “Bakanlığımız, av sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri bölgelere ve bölgelerdeki mevsim şartlarına göre belirlemekte, bunu yaparken de av hayvanlarının üreme ve yetişme dönemlerini göz önüne almaktadır. Av sezonu bitimi sonrasında av hayvanlarının nesillerini devam etmeleri için kendilerine en uygun olan bölgelerine yerleştirilmektedirler. Sezon sonrası avcılık faaliyetlerini devam ettiren kaçak avcılar av neslini tehlikeye sokmakta ve bölgede av hayvanı popülasyonunu yok etmektedir. Resmi sezondan önce ve sonra avlanmak hem suç, hem de av hayvanlarının neslinin devamını tehlikeye sokan bir davranıştır. Unutulmamalıdır ki avlanmak sadece bizim değil gelecek nesillerinde hakkıdır. Doğamız içindeki av hayvanlarını koruyacağımızı ve bunun hesabını yapmalıyız. Çünkü Avcılık doğa ile sadece bağ kurmak değildir. Sevgi ister şefkat ister. Biz yönetim kurulu ve dernek üyelerimize birlikte hayvan yavrulama ve yetiştirme dönemi olan av yasağı döneminde kaçak avlanmaya (bohçacılığa ) kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kaçak avlananların yakalanması ve en ağır cezaya çarptırılması için elimizden geleni yapacağız. Resmi av sonrası yapılan avcılık ile yasal olmayan, halk dili ile kurak avcılık olarak bilinen avcılık, far avı, her sezon yasak olup denetimlerinde sık sık yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra avlananların görüldüğü takdirde derneğimize, Jandarmaya veya doğa koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirmesi bir vatandaşlık görevidir” şeklinde konuştu.

AV YOKSA AVCI DA YOKTUR

Avın doğanın bir meyvesi olduğunu belirten Sandal, “Av yoksa avcıda yoktur. O halde o meyvelerden her zaman faydana bilmemiz için o meyvenin yaşadığı doğayı korumak, canlı tutmak gerekir. Gerçek avcı attığını vuran değil, hangi avı ne zaman ne kadar vurması gerektiğini bilendir. Gerçek avcı avına sahip çıkan, koruma ve kollama faaliyetleri yapanlardır. Avın gecesi olamaz. Savunmasız ve kaçma şansı verilmeyen bir hayvana ışık tutarak öldürmek av değildir. Bunu yapan insanlarda avcı değildir. Bu şekilde av yapanlar yakalandıklarında yetkililerce araçlarına ve silahlarına el konulacaktır. Doğanşehir avcılar ve atıcılar derneği olarak yasal avcılık için her fırsatı değerlendirmekte, derneğimize müracaat eden avcı arkadaşlarımıza rehberlik etmeliyiz. Derneğimiz aracılığı ile halk eğitimi merkezinde yeterli katılımcı sayısı bulunduğu zamanlarda avcı eğitimi kursları açılmakta ve yasal avcılık için ana yapı oluşturulmaktadır. Derneğimiz bu yıl içerisinde iki adet avcı eğitimi kursu düzenlemiş, katılımcılara belgelere verilerek yasal avcı olmaları sağlanmıştır. Bunun için avcı belgesi sahibi olmak isteyenlerin derneğimize müracaatlarını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Doğanşehir avcılar Atıcılar Derneği olarak avcı ile ilgili asıl amaçlarının yasal avcının haklarını koruyup kaçak avcıyı azaltmak olduğunu belirten Sandal, “Her av sezonunda verilen vergi oranını azaltmak yasal avcı sayısını artıracaktır” diye konuştu. busabahmalatya.com 

İHA

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Doğanşehir Avcılar Ve Atıcılar Derneği Başkanı Mehmet Sandal2017-2018 Av SezonuMalatyaMalatya Haberleri
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