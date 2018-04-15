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20 bin 268 üyenin oy kullandığı ATO seçimlerinde ilk aşama tamamlandı

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 157 bin üyesini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliği seçimleri dün Söğütözü’ndeki Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Sarayı’nda (Congresium) gerçekleşti. 20 bin 268 üyenin oy kullandığı...

20 bin 268 üyenin oy kullandığı ATO seçimlerinde ilk aşama tamamlandı

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 157 bin üyesini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliği seçimleri dün Söğütözü’ndeki Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Sarayı’nda (Congresium) gerçekleşti. 20 bin 268 üyenin oy kullandığı...

15 Nisan 2018 Pazar 11:39
20 bin 268 üyenin oy kullandığı ATO seçimlerinde ilk aşama tamamlandı

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 157 bin üyesini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliği seçimleri dün Söğütözü’ndeki Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Sarayı’nda (Congresium) gerçekleşti. 20 bin 268 üyenin oy kullandığı seçimler, ATO tarihinin en yüksek katılım oranlı seçimi olarak tarihe geçti.

Seçimde ATO üyelerinin oylarıyla 67 meslek komitesinin 181’i meclis üyesi olmak üzere 429 üyesi ve yedek üyeleri seçildi. Toplam 140 sandıkta oy kullanma işleminin yapıldığı seçimler saat 09:00’da başladı ve saat 17:00’da tamamlandı. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı denetiminde yapılan ve 420 kişinin sandık başında görev yaptığı seçimde, sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı gerçekleştirildi ve geçici seçim sonuçları açıklandı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 45 No’lu Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesi’nden meclis üyesi seçilerek boya satıcıları ve imalatçılarının temsilcisi oldu.

ATO’nun tarihinin en yüksek katılım oranlı seçimini Ankara Valiliğinin aldığı geniş güvenlik önlemleri sayesinde huzur ve güven ortamında tamamladığına dikkat çeken Baran, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve tüm emniyet güçlerine teşekkür ederek, ’’ATO’nun en şeffaf seçim sürecini yaşadık. Üyelerimiz odalarına sahip çıktı. Büyük katılım göstererek temsilcilerini seçti’’ dedi.

ATO Meslek Komitesi ve meclis üyelikleri seçimi geçici sonuçları, 16 Nisan 2018 Pazartesi mesai bitimine kadar ATO Hizmet Binası’nda ilan edilecek. Bu sürede seçim sonuçlarına yapılan itirazlar Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından incelenerek karara bağlanacak. İlan edilen bu kararlara karşı İl Seçim Kurulu Başkanlığına 18 Nisan 2018 Çarşamba mesai bitimine kadar itirazda bulunulabilecek. ATO Meslek Komitesi ve meclis üyeliğine seçilen tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri 19 Nisan 2018 Perşembe günü odaya bildirilecek.

Meclis seçimlerinin kesinleşmesinin ardından belirlenen üyelerle Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri, disiplin kurulunun asıl ve yedek üyeleri ve birlik genel kurulu delege seçimleri, 20 Nisan Cuma günü saat 09.00-13.00 saatleri arasında ATO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapılacak.
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