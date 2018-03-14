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20 BİN 239 YENİ MEMUR ALINACAK

Kamu kurumları 20 bin 239 memur alımı için düğmeye bastı. Alımlarda başı 10 bin kişiyle Polis Akademisi, 7 bin kişiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çekiyor.

20 BİN 239 YENİ MEMUR ALINACAK

Kamu kurumları 20 bin 239 memur alımı için düğmeye bastı. Alımlarda başı 10 bin kişiyle Polis Akademisi, 7 bin kişiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çekiyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
14 Mart 2018 Çarşamba 11:47
20 BİN 239 YENİ MEMUR ALINACAK

Özel sektörün yanı sıra kamu da istihdam için kolları sıvadı. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atamasını yapmaya hazırlanırken, kamu kurumları 20 bin 239 memur istihdamı için süreci başlattı. Polis Akademisi Başkanlığı (POMEM) 10 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 549, Aile Bakanlığı 155, Gümrük Bakanlığı 40 kişi alacak. Ayrıca tüm kurumlara 2 bin 500 engelli personel ataması yapılacak.

ŞARTLAR AÇIKLANDI

YSK'nın alımına başvurmak için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Zabıt katibi kadroları için 2 yıllık, mühendislik kadroları için de 4 yıllık üniversite mezunu olmak gerekiyor. POMEM'e başvuru için ise lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı KPSS'lerin birinden 'P3' puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS'den 'P93' puan türünden en az 70 ve üzeri puan alma şartı bulunuyor. Adaylar 23 Mart'a kadar 'pa.edu.tr' internet adresinden e-Devlet şifresi ile ön başvurularını yapabilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 7 bin personel olarak; öğretmen, mühendis, pilot, güverte ve makine subayı alacak. KPSS'den 60 puanı bulunan adaylar başvurabilecek. 18 ile 35 yaş arasında alımlar yapılacak. Gümrük Bakanlığı; 40 koruma güvenlik görevlisi, veznedar, ambar memuru, mütercim, kimyager, diyetisyen, teknisyen, tekniker ve mühendis alacak. Alımlar Ankara, Bursa, Van, İstanbul, Mersin, Kocaeli, Edirne, Gaziantep, Şırnak, Ağrı ve Diyarbakır için olacak. KPSS'den 70 puanı olanlar 'gtb.gov.tr' adresinden başvurabilecek.

Kaynak: TAKVİM

İHA

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Memur AlımıKamu KurumlarıPOMEMBusabah Malatya
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