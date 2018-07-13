2 ünlü isim Malatya’da

Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası, üyelerine eğitim vermeye devam ediyor. Bu bağlamda dünyaca ünlü makyaj, saç tasarım, saç kesim ve türban eğitimleri için uzmanları getiren Oda, şimdi de Dünyaca ünlü Makyaj Uzmanı Corci ve Saç Kesim Uzmanı Arca Acar’ı Malatya’ya getiriyor. Çıtasını ve hedefini her geçen gün yükselten Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası, üyelerini ve Malatyalı bütün kuaförleri bu eğitime beklerken, konuyla ilgili açıklama yapan Oda Başkanı Ramazan Toptaş, önemli açıklamada bulundu.

Erkek ve kadın kuaförlerine dünyaca ünlü Saç Kesim Uzmanı Arca Acar ve Makyaj Uzmanı Corci’nin Malatya’ya geleceğini dile getiren Başkan Toptaş, uzmanların pazar günü Malatya’da olacaklarını söyledi.

YOĞUN BİR KATILIM BEKLİYORUZ

Eğitimin pazartesi olacağını kaydeden ve bütün kuaförleri bu eğitime beklediklerini dile getiren Başkan Toptaş, “16 Temmuz Pazartesi günü üyelerimize ve kuaförlere eğitim verecekler. Daha önce Corci’yi Malatya’ya getirmiştik. Dünyaca ünlü artistlerin makyözü. Kendileriyle görüştük anlaştık. Arca Acar’la birlikte gelecek. Arca Acar erkek-kadın saç kesimi ile ilgili bilgi verecek. Damat ve gelinde yaz makyajı dediğimiz makyajda da Corci sahneye çıkacak. Erkek-kadın kuaförlerimize bu eğitimi vermek için sabırsızlıkla ve yoğun bir katılım bekliyoruz. Çünkü bu konuda bizi arayanlar var. Eğitim Battalgazi Belediyesinin yeni binasındaki toplantı salonunda olacak. Program akşam 18.00’da başlayıp 22.00’a kadar devam edecek. Düzenlediğimiz bu etkinliğe Malatya'daki erkek ve kadın bütün kuaför arkadaşlarınızı davet ediyoruz. Etkinliğe katılmak isteyen arkadaşlarımız odayla irtibata geçerek yer ayırmaları gerekiyor. Bütün kadın ve erkek kuaförlerimizin hepsini bekliyorum” diye konuştu. ( busabahmalatya.com )