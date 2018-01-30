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2 ŞUBAT’A KADAR EVRAKLARI TESLİM EDİN!

İnönü Üniversitesi, üniversitede görev yapan taşeron işçilerin 2 Şubat 2018 Cuma gününe kadar teslim etmesi gereken evrakları bildirdi.

2 ŞUBAT’A KADAR EVRAKLARI TESLİM EDİN!

İnönü Üniversitesi, üniversitede görev yapan taşeron işçilerin 2 Şubat 2018 Cuma gününe kadar teslim etmesi gereken evrakları bildirdi.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 12:17
2 ŞUBAT’A KADAR EVRAKLARI TESLİM EDİN!

Yapılan açıklamada, “Üniversitemizde, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışanların (taşeron işçilerin) sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan usul ve esaslar çerçevesinde, oluşturulan tespit komisyonunca değerlendirmeye esas teşkil edecek aşağıda listelenen belgelerin, belge teslim dilekçesine eklenerek, 2 Şubat 2018 Cuma günü mesai saati (17.00) bitimine kadar ‘Sürekli İşçi Kadrolarına/Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Başvuru Formu’nun teslim edildiği birime elden teslim etmeleri önemle duyurulur. Onay gerektiren belgeler, ihaleyi yapan ilgili birim görevlilerince, belgenin aslını görmek kaydıyla ‘aslı gibidir’ yapılacaktır” denilerek istenilen evraklar şöyle belirtildi:

İSTENİLEN BELGELER

“Adli Sicil Belgesi (e- devlet sisteminden alınabilir)
Askerlik Durum Belgesi (e- devlet sisteminden alınabilir)
Tam teşekküllü hastanelerden (Devlet hastaneleri ya da araştırma hastaneleri) alınacak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığı ibaresinin de bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu). Raporlar en geç 12 Şubat 2018 Pazartesi günü mesai bitimine (17.00) kadar teslim edilebilir.
Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Formunda belirtilen öğrenim durumuna ilişkin onaylı diploma veya öğrenim durum belgesi.
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandığı veya kazanacağı tarihi belirten belge veya e devlet sisteminde yer alan ‘Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?’ belgesi. (İşçi kadrolarına geçmek için başvuruda bulunan herkesten talep edilmektedir.)
Onaylı, Silahlı/ Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası (Özel Güvenlik Görevlileri için)
(Varsa) Engellilik nedeniyle gelir vergisi indiriminden yararlananların engellilik durum raporu ile Gelir İdaresi Başkanlığından alınan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31. Maddesinde belirtilen engelli indiriminden yararlandırıldığını gösteren belge.”

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
İnönü ÜniversitesiTaşeron IşçilerEvrak
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