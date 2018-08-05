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2. Ordu Komutanı Temel, orgeneralliğe terfi etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile birlikte Malatya2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, orgeneralliğe terfi ettirildi.

2. Ordu Komutanı Temel, orgeneralliğe terfi etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile birlikte Malatya2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, orgeneralliğe terfi ettirildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:44
2. Ordu Komutanı Temel, orgeneralliğe terfi etti

Buna göre, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep’in görev süresi 30 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 7 general, 2 amiral ve 41 albay, 30 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi. Terfi eden isimler arasında yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal oramiral rütbesine getirildi.

O İSİMLER

Terfileri gerçekleşen isimler şu şekilde sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı; İsmail Metin Temel orgeneralliğe, Kemal Yeni, Sinan Yayla korgeneralliğe, Levent Ergün, Mustafa Oğuz, Ahmet Ercan Torbacı tümgeneralliğe, İlkay Altındağ, Sebehattin Kılınç, Mehmet Yasin Kalın, Gültekin Yaralı, Yücel Özel, Rafet Kılıç, Şefik Atak, Faruk Metin, Alparslan Kılınç, Aydın Cihan Uzun, Çetin Köklü, Nihat Ergün, Dündar Şahin Güngör Osman Aytaç, Mustafa Enis Koç, Yüksel Erdin, Ercan Pürsünlü, Mustafa Köksal, Oktay Ağbuğa, Ertuğrul Sağlam, Nadir Gündüz, Yücel Yazıcı, Sinan Eren, Remzi Albasan tuğgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; Adnan Özbal oramiralliğe, İbrahim Özdem Koçer tümamiralliğe, Hasan Özyurt, Serhat Sözbir, Alper Yeniel, Murat Dinçman, Mustafa Turhan Ecevit, Hasan Çankaya, Ercan Kireçtepe, Semih Ozangüç, İbrahim Rıza Adanır tuğamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı; Dafet Dalkıran tümgeneralliğe, Ergin Dinç, Ali Özmen, Tansel Çokuysal, Ali Öztürk, Selim, Karsavuranoğlu, Rasim Yalınbaş, Alparslan Yücel Soysal, Orhan Gürdal tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk YAŞ toplantısında alınan kararlarına göre, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep’in görev süresi 30 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 7 general, 2 amiral ve 41 albay, 30 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah RecepTerfi
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