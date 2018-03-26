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2 NİSAN'DAN İTİBAREN...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren çipli kimliklerin yanı sıra ehliyet ve pasaport vermeye başlayacak. Ancak yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağı bekleniyor. Malatya’da ise kurumun mevcut binasının yetersiz kalacağı ve farklı çözüm arayışlarına gidileceği iddia ediliyor.

2 NİSAN'DAN İTİBAREN...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren çipli kimliklerin yanı sıra ehliyet ve pasaport vermeye başlayacak. Ancak yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağı bekleniyor. Malatya’da ise kurumun mevcut binasının yetersiz kalacağı ve farklı çözüm arayışlarına gidileceği iddia ediliyor.

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 11:24
2 NİSAN'DAN İTİBAREN...

2 Nisan 2018 itibari ile çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportların da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredileceği açıklandı. Bu anlamda edinilen bilgiye göre, Malatya’da mevcut bulunan Nüfus Müdürlüğünün buna yetmeyeceği öngörülüyor.

DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Nitekim Malatya’da Nüfus Müdürlüğünün yerinin sıkıntılı olması gündemde uzun süre yer almıştı. Bir dönem yer değişikliği yapılacağı belirtilse de kurum halen Akpınar Mahallesi’nde hizmet veriyor. Önümüzdeki günlerde bir değişikliğin yapılması da bekleniyor.

SIKINTILAR ARTACAK MI?

Malatya Nüfus Müdürlüğünün binasının bulunduğu yerin Malatya’nın en sorunlu noktası olması, binanın içerisinin dar olması, vatandaşların bekleyecek yer sıkıntısı yaşaması ve yoğunluğun hat safhada olması dikkat çekerken, ehliyet ve pasaportların buradan verilecek olması sıkıntıların daha da artacağına işaret ediyor.

YOĞUNLUK ARTACAK

Öte yandan edinilen bilgiye göre, Malatya’da pasaport ve ehliyeti Nüfus Müdürlüğü verecek fakat bu işlemler Emniyet Binasından gerçekleşecek. Söz konusu iddiaya göre Emniyet Binasında işlemler yapılacak fakat Nüfus Müdürlüğü personelleri çalışacak. Şimdi kalabalığın fazla olması oldukça dikkat çekici iken, bu işlemlerin ve hac döneminin de eklenmesinin yoğunluğun artmasına neden olacağı öngörülüyor.busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
çipli KimliklerBusabahmalatya
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