19 İSİMDEN BİRİ MALATYALI



Yeni kabinede yer alan bakanların yardımcıları açıklandı. Dün 6 yeni bakan yardımcısının atamasına dair kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Son kararname ile bakan yardımcılarının sayısı 19'a çıktı. Yayınlanan kararnameye göre; Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu. Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız ise Enerji Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

13 İSİM BAKAN YARDIMCISI OLMUŞTU

Daha önce yayınlanan kararname ile 13 isim bakan yardımcısı olmuştu. Bu isimlerden Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu Adalet Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına; Hamza Yerlikaya ile Sinan Aksu Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına; Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ve Ömer Arısoy Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına; Prof. Dr. Muhammet Güven Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına; Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına atanmıştı.

BALAN GÜL AÇIKLADI

Bu anlamda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabında yapmış olduğu duyuruda, “Sayın cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 26. Dönem İstanbul Milletvekili Yıldız Seferinoğlu, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş, Müsteşar Yrd. Cengiz Öner Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Rabbim utandırmasın, güzel hizmetlere vesile kılsın” demişti.

TECRÜBELERİNDEN YARARLANACAĞIZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcılığına atanan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş, eski Müsteşar Yardımcısı Cengiz Öner, 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Seferinoğlu ve 26. Dönem AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin’le görüşmesini de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Gül, Menteş, Öner, Seferinoğlu ve Bilgin'i kutlayarak, yeni dönemde Bakan yardımcılarının tecrübelerinden yararlanacaklarını ifade etti.

SEVİNÇLE KARŞILANDI

Bilindiği gibi 19 yıl aradan sonra 2015’te bakanlık sevinci yaşayan Malatya 24 Haziran seçimlerinden sonra bakanlığa veda etti. Yeni kabinede Malatyalı bir ismin olmaması kentte üzüntüye neden olurken, geçtiğimiz gün Selahaddin Menteş’in Bakan Yardımcısı olarak atanması sevinçle karşılandı. Menteş, yaptığı önemli görevlerle adından sık sık söz ettiriyordu.

SELAHADDİN MENTEŞ KİMDİR?

3 Ekim 1970 tarihinde Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Sivrice İlköğretim Okulu, Sivrice Ortaokulu ve Sivrice Lisesi’nde tamamladı.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1994 yılında mezun oldu.

1995 yılı Eylül ayında Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı olarak kamu görevine başladı. Stajını bitirdikten sonra 1998 yılında Denizli Buldan hâkimi olarak atandı. Buldan da ki görevinden sonra Eskişehir-Han, Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak görev yaptı. Bu görevleri sırasında Kadastro Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemelerinde çalıştı.

2006 yılında Diyarbakır’da CMK 250 maddeyle yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde üye hâkim olarak görev yaptı.

2010 yılında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerini 2012 Haziran ayına kadar yürüttü.

2012 Yaz Kararnamesi ile Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

2013 yılında Mazeret Kararnamesi ile Ankara Adliyesine atandı.

2014 Şubat ayı itibari ile Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır.

Son olarak 16 Mayıs 2017 tarihinde Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığına ardında ise,18 Ekim 2017 tarihinde ise Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı’na atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.