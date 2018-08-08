16 öğretim üyesi alımı yapılacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan duyuruda Üniversitenin web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin saplanması koşuluyla öğretim üyeleri alınacağı belirtildi. 3 Ağustos 2018 tarihi itibariyle başvuruların başladığı da belirtilerek son başvuru tarihi olan 17 Ağustos 2018 tarihine kadar İnönü Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan dokümanlar kısmından Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurulması istendi.

İNGİLİZCE BİLMELERİ ŞART

Profesör, doçent, doktor öğretim üyesi olarak alınacak öğretim üyelerinin sadece bir anabilim dalına müracaat edebilecekleri belirtilirken Tıp Fakültesi kadrolarına başvuracak adayların ise ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şartının arandığı ifade edildi.

Başvuru yapacak adayların İnönü Üniversitesi resmi internet sitesinden konuyla ilgili detaylı bilgi alabilecekleri de belirtildi. busabahmalatya.com