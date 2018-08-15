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15 Temmuz’un ekonomik ayağı…

MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğloğlu, "15 Temmuz saldırısının ekonomik ayağı olan ülkemize yönelik bu hain finansal terörü durdurmak için yatırımcılarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi.

15 Temmuz’un ekonomik ayağı…

MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğloğlu, "15 Temmuz saldırısının ekonomik ayağı olan ülkemize yönelik bu hain finansal terörü durdurmak için yatırımcılarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:10
15 Temmuz’un ekonomik ayağı…

MHP Milletvekili Fendoğlu, Malatya Defterdarlığı’nı ziyaret etti. Yaptığı ziyarette, "Ülkemiz şu anda büyük bir ekonomik savaşın içerisindedir. Bu savaşın galibi olmak için uzun vadeli planlar yapmamız gerekiyor. Ülkemiz ekonomisini dolara bağlılıktan kurtarabilmek için yerli ve milli ürün üretme stratejik planını bir an önce ortaya koymamız ve uygulamamız gerekiyor. Bu yolla dışardan aldığımız; fakat ülkemizde üretmemiz mümkün olan ürünleri üretebilecek hale gelmemiz mümkün olur. Tüm yatırımcılarımızla birlikte 15 Temmuz saldırısın ekonomik ayağı olan bu hain finansal terörü durdurmak için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Biz milliyetçi ve ülkücü bir camia olarak devletimizin bu hain ekonomik teröre boyun eğmeyişini destekliyoruz" sözlerini kaydetti.

İSTİHDAM İÇİN…

Kamu personeli yerli ve yabancı tüm yatırımcılara gerekli kolaylıkların sağlanacağını belirten Fendoğlu, "Malatya'da çok geniş ve verimli hazine arazileri mevcut. Bu hazine arazilerinden sanayi yatırımlarına uygun olanlar veya tarım ve hayvancılık için uygun olanlar için yatırımcıların eski düzenlemede Malatya Defterdarlığı'na şimdi ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı Milli Emlak Müdürlüklerine gelip müracaatta bulunması yeterli. Biz Malatya yatırımcı çekebilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Devlet imkânlarının yatırımcılarla buluşabilmesi için tüm kamu personeli de bu konuda yatırımcılara gerekli kolaylıkları gösterecektir ve göstermektedir. Bir yatırımın gerçekleşebilmesi için en önemli maliyet unsuru yatırım yeridir. Bu nedenle yatırımların artması, ülkemiz ekonomisinin güçlenmesi ve bu sayede istihdam imkânlarının çoğalması için devlet arazilerinin yatırımlarda kullanılabilmesi amacıyla önemli teşvikler var. Yatırım yeri verilmesi teşviki ile ilgili bilgi sahibi olabilmek amacıyla yatırımcıların ilde Milli Emlak Müdürlüklerine ilçeler de ise kaymakamlıklara gelmeleri yeterli olacaktır. Biz de bu konuda Malatya'mıza yatırım yapmak isteyen herkese, Malatya'mızın güzel arazilerini, Malatya'mızın gençlerini istihdam edebilmeleri için, çok uygun bedellerle vermeye hazırız" diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
On Beş TemmuzEkonomikFendoğlu
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