15 Temmuz anılacak

15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitlerini Anma etkinlikleri, 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00’de eski belediye meydanında Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’yle başlayacak.

Yapılacak etkinliklerle ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Cuma günü 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi ile başlayacak olan etkinliklerimiz, 14-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında 15 Temmuz Millet Meydanı’nda gerçekleştirilecektir. 15 Temmuz büyük bir felaket ve iç savaş provasının yapıldığı kara bir gündü. Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizin canını hiçe sayarak vatan topraklarını koruma şuuru ve aşkı sayesinde darbeci zihniyet emeline ulaşamamıştır. Ülkemiz her türlü terör ve uzantılarıyla mücadeleye devam ediyor. Bölgesinde bir istikrar abidesi olan ülkemizi karıştırmak ve zayıflatmak isteyenlere karşı vatandaşlarımız her zaman devletinin yanında yer alarak hainlere gerekli cevabı en iyi şekilde vermiştir. 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yeni ve Güçlü Türkiye yolunda birlik ve beraberlik içinde var gücümüzle çalışacağız. 15 Temmuz gecesi vatanı uğruna canını veren Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize ve Milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştireceğimiz 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitlerimizi anma etkinliklerine bütün Malatyalı hemşerilerimizi bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. (Bülten)